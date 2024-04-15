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ترامب لمؤيديه أعداؤنا يريدون سلبي حريتي بمحاكمتي جنائيا

4/15/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك أمس والتي قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.
وانطلقت المحاكمة الجنائية لترامب بمحكمة في مانهاتن بنيويورك أمس بانتقاء أعضاء هيئة المحلفين ستتولى البت فيما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنبا في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية Trump Organization.
ولدى دخول الرئيس السابق قاعة المحكمة، توجه إليه القاضي خوان ميرشان بالقول «صباح الخير سيد ترامب».
وقد تستغرق عملية انتقاء أعضاء هيئة المحلفين أسبوعا إلى أسبوعين ريثما ينظر في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيزين حزبيا في مدينة تؤيد بأغلبيتها الديموقراطيين لكن ترامب جمع فيها جزءا من ثروته.
من جهته، أكد الرئيس الأميركي السابق، أنه ضحية لاضطهاد قانوني وسياسي، وقال لمؤيديه قبيل بدء المحاكمة «يريد أعداؤنا سلبي حريتي لأنني لن أسمح لهم أبدا بسلبكم حريتكم»، مؤكدا أنه سيدلي بشهادته.
بدوره، وصف فريق حملة ترامب محاكمته، بأنها «اعتداء مباشر على الديموقراطية الأميركية».
وقال فريق ترامب في بيان «هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات» الرئاسية.

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