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بايدن يؤكد عزمه على تجنب تمدد النزاع في المنطقة ورئيس الوزراء العراقي نأمل من كل الأطراف ضبط النفس

4/15/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس عزمه على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى «أبعد مما هو عليه الآن»، مع الحرب في غزة والهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.
وقال بايدن، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض، «نحن ملتزمون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن لدى حماس منذ 7 أكتوبر إلى منازلهم ويمنع تمدد النزاع إلى أبعد مما هو عليه الآن».
من جهته، أكد السوداني أن العراق بطور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية.
وقال السوداني، في كلمة له خلال لقائه بايدن وفق وكالة الانباء العراقية (واع)، ان «العمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة»، موضحا ان «زيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، ولها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين».
وبين السوداني: ان «الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة، وان النصر على داعش الإرهابي، مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء»، مؤكدا ان «العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية».
وتابع: «سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، مؤكدا «التزام الحكومة بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة».
واكد رئيس الوزراء «حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات، مؤكدا ان «العراق ملتزم تجاه مختلف القضايا وخصوصا ما يحصل في المنطقة».
وأوضح «نتفق على مبادئ القانون الدولي، ونرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء»، مبينا «يهمنا كثيرا إيقاف الحرب المدمرة في غزة، ونأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس».
وشدد على «ضرورة وقف اتساع الصراع في المنطقة»، مجددا في الوقت نفسه «التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الديبلوماسية».

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