بايدن يؤكد عزمه على تجنب تمدد النزاع في المنطقة ورئيس الوزراء العراقي نأمل من كل الأطراف ضبط النفس

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس عزمه على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى «أبعد مما هو عليه الآن»، مع الحرب في غزة والهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.
وقال بايدن، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض، «نحن ملتزمون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن لدى حماس منذ 7 أكتوبر إلى منازلهم ويمنع تمدد النزاع إلى أبعد مما هو عليه الآن».
من جهته، أكد السوداني أن العراق بطور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية.
وقال السوداني، في كلمة له خلال لقائه بايدن وفق وكالة الانباء العراقية (واع)، ان «العمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة»، موضحا ان «زيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، ولها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين».
وبين السوداني: ان «الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة، وان النصر على داعش الإرهابي، مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء»، مؤكدا ان «العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية».
وتابع: «سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، مؤكدا «التزام الحكومة بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة».
واكد رئيس الوزراء «حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات، مؤكدا ان «العراق ملتزم تجاه مختلف القضايا وخصوصا ما يحصل في المنطقة».
وأوضح «نتفق على مبادئ القانون الدولي، ونرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء»، مبينا «يهمنا كثيرا إيقاف الحرب المدمرة في غزة، ونأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس».
وشدد على «ضرورة وقف اتساع الصراع في المنطقة»، مجددا في الوقت نفسه «التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الديبلوماسية».
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