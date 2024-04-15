Thursday, 18 April 2024 10:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب في السودان تدخل عامها الثاني باشتباكات في شمال دارفور

4/15/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت نقابة الأطباء المركزية في السودان عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة أكثر من 61 آخرين نتيجة اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغربي البلاد، وذلك غداة مرور عام على اندلاع القتال بين طرفي الصراع.
في الغضون، افتتح في باريس امس مؤتمر دولي حول السودان، وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه انه «منذ عام، وجد السودانيون أنفسهم ضحايا حرب رهيبة (...) لا تترك إلا الفوضى والمعاناة». وأضاف «السودانيون هم أيضا ضحايا النسيان واللامبالاة».
وتابع «هدف اجتماعانا هو كسر جدار الصمت المحيط بهذه الحرب ودفع المجتمع الدولي إلى التحرك».
منذ افتتاح الاجتماع الذي ترأسه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، أعلن جمع أكثر من 840 مليونا، 110 ملايين من باريس و244 من برلين و350 من بروكسل و138 من واشنطن.
وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان «الفكرة هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال. يجب ألا يُسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية».
من جهتها، قالت الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك إن هذا المؤتمر يعقد فيما اهتمام العالم منصب على الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يجب ألا يصرف نظره عن الحرب في السودان التي تسببت في أزمة إنسانية كارثية، متحدّثة عن «المعاناة التي لا توصف» للسودانيين ضحايا حرب «جنرالين عديمي الرحمة» وشعورهم بأن العالم تخلى عنهم.
وأضافت أن مبادرات الوساطة المتعددة لم تثمر، داعية المجتمع الدولي إلى «العمل بشكل منسّق لجلب الطرفين المتحاربين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه من خلال «الضغط الدولي» فقط يمكن دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينرتشيتش إن هناك حاجة ملحة للتحرك مع «انهيار» السودان، متحدثا عن خطر زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي برمّتها مع دفع الحرب العديد من السودانيين إلى النزوح واللجوء.
ويسعى مؤتمر المانحين في باريس إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة والنقص الذي يبلغ أكثر من 2,5 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، حضّت مديرة القرن الإفريقي في منظمة «هيومن رايتس ووتش» ليتيسا بدر على صدور «رسالة صارمة» وعقوبات دولية ضد طرفي الحرب اللذين «حالوا دون وصول المساعدات الانسانية» وقاموا بنهب ما وصل منها، وخططوا لعمليات «قتل العاملين الانسانيين»، إضافة الى سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين.
وشددت على أنه «من الضروري أن يعقد هذا المؤتمر، لكنه يجب ألا يصبح ذريعة... لنيسان السودان مرة جديدة».

MENAFN15042024000130011022ID1108098358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث