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إسرائيل تقصف العائدين لشمال غزة والدمار في القطاع الأكبر بالتاريخ

4/15/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصيب عدد من الفلسطينيين النازحين لدى محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، في وقت اعتبر خبراء ان الدمار العمراني الذي حل في غزة هو الأكبر في تاريخ الحروب.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق الإسرائيلية أطلقت النار تجاه عشرات النازحين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال القطاع، ما أدى لإصابة خمسة منهم على الأقل بجروح متفاوتة، حسبما نقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
وذكرت المصادر أن طفلة توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها أمس الأول جراء استهدافها وعائلتها من قبل الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم العودة إلى شمال القطاع.
واتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي بارتكاب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وأوضحت أن «مستشفيات غزة استقبلت 68 شهيدا و94 مصابا من ضحايا تلك المجازر».
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة «إلى 33 ألفا و797 شهيدا، و76 ألفا و465 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي».
وناشدت الوزارة المؤسسات المعنية إنشاء مستشفيات ميدانية بمدينة غزة وفي شمال القطاع لتوفير الخدمات الصحية للسكان.
وقالت بسمة سلمان وهي نازحة من غزة كانت تحاول العودة إلى شمال غزة «مهدم أو مش مهدم (المنزل) سنعيش فيه. لا أستطيع البقاء في الجنوب لأنها أصبحت مليئة بالناس. لا نقدر أن نتنفس حتى. الحرب كانت (تداعياتها) سيئة جدا علينا».
من جهته، حذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في رسالة مقتضبة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، من أن منطقة شمال القطاع منطقة قتال خطيرة.
وجاءت رسالة أدرعي في أعقاب محاولة بعض سكان شمال القطاع منذ ساعات الصباح لليوم الثاني على التوالي العودة إلى المناطق التي نزحوا منها.
وقال أدرعي إن «منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة قتال خطيرة ونكرر دعواتنا لكم في البقاء في المناطق الإنسانية والمآوي في منطقة جنوب القطاع وتجنب محاولة العودة إلى شمال القطاع وذلك حفاظا على سلامتكم».
في غضون ذلك، قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تدمير المنازل والبنى التحتية في قطاع غزة هو الأعلى مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ، واعتبروا أن التدمير الممنهج والواسع في غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية، حسبما نقلت عنهم قناة «الجزيرة».
في موازاة ذلك، واصلت إسرائيل شن عشرات الغارات الجوية على القطاع، وفق ما أعلنت حركة حماس، حيث أكدت اسرائيل ان الهجوم الإيراني عليها لن يصرف اهتمامها عن الحرب التي تخوضها في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري «حتى أثناء تعرضنا لهجوم من إيران، لم نصرف ولو للحظة الانتباه عن مهمتنا الحاسمة في غزة لإنقاذ رهائننا من أيدي حركة حماس المدعومة من إيران».
وأفاد مكتب الإعلام الحكومي التابع لـ «حماس» بأن «الاحتلال شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي استهدفت مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة في وسط القطاع (..) ومحيط المستشفى الاوروبي بجنوب شرق خان يونس، وحي تل الهوى والزيتون».
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل «انتشلت طواقمنا في محافظة خان يونس 18 جثة شهداء من مختلف الفئات والأعمار وتم نقلهم إلى مستشفى الأوروبي بخان يونس».
وأفاد الدفاع المدني عن «العثور على 5 من جثامين على الأقل لشهداء تحت السواتر الرملية التي أقامها جيش الاحتلال بعد توغله في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة».
من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف «تموضع للتحكم والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محيط جامعة فلسطين شمال النصيرات بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل».
في المقابل، أعلن الجيش أنه بصدد استدعاء «بحدود كتيبتين من جنود الاحتياط لنشاطات عملياتية على جبهة غزة» وذلك بعد نحو أسبوع من سحب معظم القوات البرية من القطاع.
وبينما تحاول الدول الوسيطة التوصل إلى هدنة في غزة، تتزايد المخاوف من مخطط إسرائيلي لشن عملية برية في رفح التي باتت الملاذ الأخير لغالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
وقالت «حماس» إنها قدمت ردها على مقترح التهدئة الذي قدمه وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون خلال المحادثات التي بدأت في القاهرة في وقت سابق من أبريل.
وأعربت «حماس» عن تمسكها بمطالبها، خصوصا الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع والسماح بعودة السكان إلى مساكنهم.
وأكدت الولايات المتحدة أن جهود الوساطة مستمرة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي «هناك اتفاق جديد مطروح.. إنه اتفاق جيد» يطلق بموجبه سراح بعض الرهائن ويتوقف القتال وتدخل المزيد من المساعدات الإنسانية.

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