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طهران تنفي تنسيق هجومها مع أحد وضغوط على إسرائيل لضبط النفس

4/15/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصاعدت الضغوط الدولية على اسرائيل وإيران لتجنب التصعيد في أعقاب الهجوم الايراني، في وقت حضت طهران الدول الغربية على أن تكون «ممتنة» لضبط النفس الذي أبدته تجاه إسرائيل، وذلك بعد الإدانة الواسعة للهجوم الذي شنته طهران على اسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق.
وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إن على حلفاء إسرائيل «بما فيها الولايات المتحدة، أن يثمنوا تصرفات إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين بدلا من الإدلاء بتصريحات ومواقف غير منطقية. وكيل الاتهامات بحقها».
وأوضح «نظرا إلى عدم تحرك مجلس الأمن وتقاعسه والسلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في خلق الردع ضد الاحتلال الصهيوني، تحركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال استخدام حقوقها في إطار الدفاع المشروع ووفقا للقوانين الدولية».
ونفت وزارة الخارجية الإيرانية أن تكون طهران قد توصلت لتفاهم مسبق مع أي طرف آخر بشأن ردها على الهجوم الذي شنته على إسرائيل، وذلك بعد تقارير عن ان طهران أبلغت واشنطن عبر دول من بينها قطر وتركيا وسويسرا باليوم المقرر لشن هجومها على إسرائيل.
جاء ذلك في وقت تستمر المناشدات الغربية لإسرائيل بضبط النفس، حيث دعاها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى «المساهمة في خفض التصعيد» في الشرق الأوسط.
وقال شولتس في تصريح صحافي خلال زيارة يقوم بها للصين إن «الطريقة التي تمكنت من خلالها إسرائيل بالتعاون مع شركائها الدوليين.. من صد هذا الهجوم، مثيرة للإعجاب فعلا»، معتبرا ذلك «نجاحا لا يجب التفريط به، ومن هنا فإن نصيحتنا (لها) هي المساهمة في خفض التصعيد».
وقال شولتس خلال اجتماع عبر الفيديو لقادة دول مجموعة السبع أمس الأول «أستطيع أن أقول لكم إن تقييمنا للوضع متطابق تماما».
وقد استدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها بعد يوم على استدعاء طهران سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على خلفية موقف دولهم من الهجوم الذي شنته إيران بمسيرات وصواريخ على إسرائيل.
كما دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل إلى «تجنب التصعيد»، وحث بدلا من ذلك السلطات الإسرائيلية على التركيز على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.
وقال كاميرون في حديث إذاعي إنه يكرر النداء الذي وجهه الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل بأن «ترضى بالنصر ثم تنتقل للتركيز على كيف يمكن القضاء على حماس في غزة وكيف تفرج عن الرهائن».
وأضاف «نحن حريصون جدا على تجنب التصعيد وعلى أن نقول لأصدقائنا في إسرائيل إن الوقت حان الوقت للتفكير بالعقل وبالقلب، وهذا يعد من نواح عدة هزيمة مزدوجة لإيران». وقال «لم يسجل هجومهم فشلا شبه تام فحسب، بل يمكن لبقية العالم أيضا أن يرى مدى تأثيرهم الخبيث في المنطقة». كذلك، دعت وزارة الخارجية الصينية كلا من إيران وإسرائيل إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب التصعيد. لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم على أن مجلس الحرب الإسرائيلي مصمم على الرد على هجوم إيران وأعضاؤه يناقشون توقيت الرد ونطاقه.
وأن المجلس يدرس خيارات ديبلوماسية لزيادة عزلة إيران على المسرح العالمي. وقال المسؤولون ان مجلس الحرب يدرس شن هجوم على منشأة إيرانية كرسالة لكنه سيتجنب التسبب في وقوع إصابات.
من جهته، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في تقويض «الردع الإسرائيلي» في أعقاب هجوم إيران غير المسبوق.
وأضاف لابيد أن نتنياهو الذي عاد إلى السلطة أواخر العام 2022 على رأس ائتلاف مع أحزاب اليمين المتطرف، جلب «أكواما من الدمار من بئيري إلى كريات شمونة» داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وفي إشارة إلى تصاعد هجمـــــات المستوطنـــين «الإرهابية» في الضفة الغربية قال لابيد «إذا لم نتخلص من هذه الحكومة فسوف تجلب علينا الدمار».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن سفينة الحاويات التي احتجزتها إيران نهاية الأسبوع قرب مضيق هرمز في الخليج، وقالت إنها «مرتبطة بإسرائيل»، موجودة «في المياه الإقليمية الإيرانية» من أجل «إجراء التحقيقات اللازمة».
ولم تقدم السلطات الإيرانية أي معلومات منذ احتجاز القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري السبت سفينة الحاويات «ام سي اس أريز» (MCS Aries) في مضيق هرمز.
وقال كنعاني «نقلت السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية».

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