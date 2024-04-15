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أكاديميون لـ ((الأنباء)): مسيرة مشرفة من الإنجازات ونأمل اختيار وزراء أكفاء

4/15/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
لاقى اختيار الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء ترحيبا من الأكاديميين، مشيدين بمسيرة الشيخ أحمد العبدالله من خلال جميع المناصب التي تبوأها والانجازات التي حققها خلال تلك السنوات، آملين منه اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحقيق الإصلاح، والتنمية المنشودة. بداية ذكر الأكاديمي والباحث السياسي د.عايد المناع لـ«الأنباء» انه كان متوقعا اختيار الشيخ احمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء بعد اعتذار سمو الشيخ د.محمد الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتأكيد ان اختيار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للشيخ أحمد العبدالله ينم عن ثقة سمو الأمير بقدرات الشيخ أحمد العبدالله وبالتالي من يرشحه سمو الأمير ينبغي حقيقة ان نثق بأنه سيتمكن من أداء المهام المنوطة به وأولها الآن هي تشكيل الحكومة، أي فريق العمل الذي سيعمل مع الشيخ احمد العبدالله خلال الفترة القادمة وبالتالي هذا الاختيار نوعية الوزراء وتخصصاتهم وقدراتهم حتما ستكون معيارا لنجاح رئيس الوزراء المقبل.
وقال د.المناع ان الشيخ أحمد العبدالله عملت معه شخصيا خلال فترة توليه وزارة المالية ووزارة المواصلات وهو رجل عملي معني بالشأن المالي بشكل كبير كان مسؤولا في احد البنوك ثم تولى وزارة المالية مع وزارة المواصلات، وبعد ذلك تولى وزارات اخرى مثل وزارة الصحة ووزارة الإعلام، وبالتالي فإنه ينعم بخبرة كافية في المجال الحكومي والعلاقة ما بين الوزراء ومجلس الأمة وبالتأكيد انه يعي جيدا صعوبة الموقف لكن على يقين ان الشيخ احمد العبدالله سيتمكن من ان يأتي لمجلس الأمة بحكومة متعاونة وهو رجل أيضا يؤمن بأن هناك آليات دستورية وهناك متطلبات من البرلمان في التشريع والرقابة وأيضا متطلبات من الحكومة في جانب التشريع والرقابة الداخلية وتابع المناع قائلا ونحن على يقين بان الشيخ احمد العبدالله سيكون قائد فريق ناجح لكن كل ذلك يعتمد على العلاقة مع مجلس الأمة التي نأمل ان تكون علاقة طيبة لأننا بحاجة إلى التنمية والى أحداث تغييرات إيجابية بجعل الكويت مركز مالي واقتصادي أو على الأقل تنويع مصادر الدخل وتحسين كافة أنواع الخدمات وهذا بالطبع مطلب شعبي كبير وكلنا ثقة بأن الحكومة القادمة برئاسة الشيخ أحمد العبدالله ستضع ذلك نصب أعين رئيس الحكومة ووزرائه وبالتالي تحت مراقبة صاحب السمو الأمير وأيضا البرلمان.
من جهته، قال أستاذ القانون سعود الطامي لـ«الأنباء»: نبارك للشيخ أحمد العبدالله ثقة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في مرحلة دقيقة وصعبة، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد والحادي عشر في تاريخ الكويت جملة من التحديات، ولدينا ثقة كاملة في كفاءة وقدرات الشيخ أحمد العبدالله على مواجهتها في صدارتها استعادة الثقة الشعبية في أداء الحكومة والثقة مع مجلس الأمة، وهذا يتطلب اختيار حكومة من الكفاءات ورجالات الدولة وقرارات حاسمة لملفات متراكمة من مجلس 2023 المنحل، لاسيما تحسين مستوى المعيشة للمواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ومعالجة الفجوة في سلم الرواتب وإصلاح الطرق والشوارع.
وأكد د.الطامي أن رئيس الوزراء الجديد من رجالات الكويت البارعين في المجال الاقتصادي، وهو الملف الذي يحتاج لمعالجة شاملة ولديه نجاحات عديدة في شؤون الاقتصاد وقطاع المصارف فضلا عن خبرته الواسعة في العمل الحكومي، فقد تولي نحو 6 حقائب وزارية في غضون 12 عاما منذ 1999 وحتي عام 2011، وأعتقد أن تلك الخبرات في العمل الحكومي مع مهارته في المجال الاقتصادي من شأنهما تسهيل مهمته في إصلاح وهيكلة الجهاز الحكومي وإنجاز ملف التعيينات في المناصب القيادية بعد أن تجاوزات الشواغر القيادية 60% من المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي.
وقـــال إن العقلـيـــة الاقتصادية لرئيس الوزراء الجديد ستمكنه من ترتيب الأولويات وتقديم برنامج عمل يواكب تطلعات الشعب الكويتي ونواب الأمة، لذلك نتمنى من أعضاء مجلس الأمة منح الحكومة الجديدة فرصة من الوقت لترتيب أولوياتها ووضع رؤيتها للنهوض بالكويت، موضحا أن تعيين رابع رئيس وزراء في غضون عامين فقط من الأسباب الرئيسية في إيقاف خطط الإصلاحات والتطوير.
من جانبه، قال أستاذ القانون العام والخبير الدستوري بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان اختيار رئيس الوزراء من الصلاحيات المنفردة والمستقلة لصاحب السمو الأمير لذلك يتم التعيين بأمر أميري، وأردف الحمود أن الشيخ احمد العبدالله يعتبر من المتخصصين في المسائل الاقتصادية وله تجربة وزارية مع مجالس أمة سابقة متابعا: فمن خلال اختيار وزراء تكنوقراط يمكن تحقيق إيجابيات كثيرة، لافتا إلى ان التعايش مع مجلس الأمة ممكن لاسيما انه فصل تشريعي جديد يتطلع الجميع للإنجاز كما ان الوضع الإقليمي ملتهب ومن ثم فإن من الواجب تهدئة الأوضاع السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
بدوره، أشاد الوزير السابق والأكاديمي بجامعة الكويت د.بدر العيسى لـ«الأنباء» باختيار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء.
وقال العيسى: ندعو الله عز وجل أن يعينه ويوفقه على المسار الصحيح في تحقيق رؤية صاحب السمو في خلق التوافق النيابي ـ الحكومي حول تنمية البلد وحل معظم الملفات العالقة، والتي أهمها المسار الاقتصادي والتعليمي والصحي والإسكاني والتركيبة السكانية.

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