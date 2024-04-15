Thursday, 18 April 2024 10:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يعقوب الصانع لـ ((الأنباء)): ندعو لاختيار وزراء ومستشارين تكنوقراط سياسيين

4/15/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
هنأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق د.يعقوب الصانع رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد العبدالله بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.
وقال الصانع في تصريحات لـ «الأنباء» ان سمو الشيخ أحمد العبدالله غني عن التعريف، وسبق له أن تولى العديد من المناصب القيادية، وله خبرة طويلة في العمل الحكومي والوزاري. ودعا الصانع سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى ضرورة الاستفادة من تجارب رؤساء الوزراء السابقين، مشددا على اهمية التعامل مع نواب مجلس الامة وفق الجانب السياسي وليس الجانب الفني فقط.
وأوضح ان التجارب السابقة اثبتت ان رجال الدولة السياسيين هم من يستطيعون التعامل مع السلطة التشريعية بشكل افضل.
وتابع الصانع قائلا «وهذا مفاده ليس القصد منه عدم اختيار وزراء تكنوقراط، ولكن القصد منه ان يتعامل سمو رئيس الوزراء مع السلطة التشريعية بعقلية السياسي وليس الفني فقط».
وأضاف «ويا حبذا لو كان الوزراء تكنوقراط سياسيين».
واستطرد قائلا «لكن الجزئية التي نعتقد بأنها مهمة ان يكون بمعية سموه مستشارين على درجة عالية من استشراف الواقع السياسي والفني، وهذه نقطة أساسية جدا لنجاح اي حكومة دائما، بمعنى أن يكون اختيار المستشارين من باب الكفاءة وليس المحاصصة».
وختم الصانع تصريحاته بالتأكيد على ضرورة ان يتمتع رئيس الوزراء والوزراء بالدهاء السياسي، متمنيا لسموه التوفيق في تشكيل الحكومة القادمة.

MENAFN15042024000130011022ID1108098354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث