يعقوب الصانع لـ ((الأنباء)): ندعو لاختيار وزراء ومستشارين تكنوقراط سياسيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
هنأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق د.يعقوب الصانع رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد العبدالله بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.
وقال الصانع في تصريحات لـ «الأنباء» ان سمو الشيخ أحمد العبدالله غني عن التعريف، وسبق له أن تولى العديد من المناصب القيادية، وله خبرة طويلة في العمل الحكومي والوزاري. ودعا الصانع سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى ضرورة الاستفادة من تجارب رؤساء الوزراء السابقين، مشددا على اهمية التعامل مع نواب مجلس الامة وفق الجانب السياسي وليس الجانب الفني فقط.
وأوضح ان التجارب السابقة اثبتت ان رجال الدولة السياسيين هم من يستطيعون التعامل مع السلطة التشريعية بشكل افضل.
وتابع الصانع قائلا «وهذا مفاده ليس القصد منه عدم اختيار وزراء تكنوقراط، ولكن القصد منه ان يتعامل سمو رئيس الوزراء مع السلطة التشريعية بعقلية السياسي وليس الفني فقط».
وأضاف «ويا حبذا لو كان الوزراء تكنوقراط سياسيين».
واستطرد قائلا «لكن الجزئية التي نعتقد بأنها مهمة ان يكون بمعية سموه مستشارين على درجة عالية من استشراف الواقع السياسي والفني، وهذه نقطة أساسية جدا لنجاح اي حكومة دائما، بمعنى أن يكون اختيار المستشارين من باب الكفاءة وليس المحاصصة».
وختم الصانع تصريحاته بالتأكيد على ضرورة ان يتمتع رئيس الوزراء والوزراء بالدهاء السياسي، متمنيا لسموه التوفيق في تشكيل الحكومة القادمة.
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