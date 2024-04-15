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نقابيون لـ ((الأنباء)): متفائلون بمرحلة جديدة من التنمية

4/15/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعرب عدد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية في تصريحات لـ «الأنباء» عن تفاؤلهم بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب دفع عجلة التنمية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن الكويتي والتعاون مع مجلس الأمة.
في البداية هنأ رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي حسين السبيل الشيخ أحمد العبدالله بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مؤكدا انه شخصية اقتصادية معروفة وله باع طويل في العمل الحكومي ويستطيع ان ينهض باقتصاد الكويت وتحقيق انجازات في هذا الملف الذي هو اساس تقدم ونهضة الدول اضافة إلى تحسين معيشة المواطنين.
وشدد السبيل على ان العاملين بالقطاع الحكومي ينتظرون من رئيس الوزراء القادم الالتفات إلى مطالبهم المستحقة وفي مقدمتها زيادة رواتبهم مؤكدا ان رواتب موظفي الحكومة لم يطرأ عليها اي تعديل منذ 20 عاما حتى الآن.
وأكد ان رواتب العاملين في القطاع الحكومي هي ادنى الرواتب مقارنة بالهيئات والجهات الاخرى وهي تقارب رواتب المتقاعدين الذين زادت رواتبهم في الفترة الاخيرة مشددا على ان العديد من المشاكل الاسرية والتفكك الأسري بسبب ضعف الرواتب.
وطالب العازمي بتسكين الوظائف القيادية في مختلف جهات الدولة وعدم وجود استقرار وظيفي وخاصة ان معظم القيادات بالتكليف وهو ما يؤرق الموظفين ولا يحقق الاستقرار الوظيفي.
وتمنى ان يكون وزراء الحكومة القادمة على قدر الكفاءة والمسؤولية وان يكون التشكيل الوزاري القادم على قدر المرحلة التي تمر بها الكويت والمنطقة حيث تمر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، داعيا الله عزّ وجلّ أن يحفظ الكويت اميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه وسوء.
ومن ناحيته، قال السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت ناصر فلاح العازمي ان اختيار الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء هو اختيار وافق اهله، حيث يعرف الجميع مدى كفاءة وحنكة سموه في إدارة العديد من المهام الوزارية التي تولاها سابقا.
ومن جهته، هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بمناسبة حصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه رئيس مجلس الوزراء متمنيا لسموه التوفيق والسداد وان يحقق النهضة المنشودة للبلاد على مختلف الاصعدة.
ومن ناحيته، هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس اختيار الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للوزراء مؤكدا ان سموه كفاءة كبيرة وإن شاء الله يحقق طموح ابناء الكويت في تحقيق التنمية والالتفات لمطالب الطبقة العاملة خاصة عمال القطاع النفطي، وفتح آفاق جديدة لتوظيف الشباب الكويتي.

MENAFN15042024000130011022ID1108098353

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