نقابيون لـ ((الأنباء)): متفائلون بمرحلة جديدة من التنمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعرب عدد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية في تصريحات لـ «الأنباء» عن تفاؤلهم بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب دفع عجلة التنمية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن الكويتي والتعاون مع مجلس الأمة.
في البداية هنأ رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي حسين السبيل الشيخ أحمد العبدالله بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مؤكدا انه شخصية اقتصادية معروفة وله باع طويل في العمل الحكومي ويستطيع ان ينهض باقتصاد الكويت وتحقيق انجازات في هذا الملف الذي هو اساس تقدم ونهضة الدول اضافة إلى تحسين معيشة المواطنين.
وشدد السبيل على ان العاملين بالقطاع الحكومي ينتظرون من رئيس الوزراء القادم الالتفات إلى مطالبهم المستحقة وفي مقدمتها زيادة رواتبهم مؤكدا ان رواتب موظفي الحكومة لم يطرأ عليها اي تعديل منذ 20 عاما حتى الآن.
وأكد ان رواتب العاملين في القطاع الحكومي هي ادنى الرواتب مقارنة بالهيئات والجهات الاخرى وهي تقارب رواتب المتقاعدين الذين زادت رواتبهم في الفترة الاخيرة مشددا على ان العديد من المشاكل الاسرية والتفكك الأسري بسبب ضعف الرواتب.
وطالب العازمي بتسكين الوظائف القيادية في مختلف جهات الدولة وعدم وجود استقرار وظيفي وخاصة ان معظم القيادات بالتكليف وهو ما يؤرق الموظفين ولا يحقق الاستقرار الوظيفي.
وتمنى ان يكون وزراء الحكومة القادمة على قدر الكفاءة والمسؤولية وان يكون التشكيل الوزاري القادم على قدر المرحلة التي تمر بها الكويت والمنطقة حيث تمر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، داعيا الله عزّ وجلّ أن يحفظ الكويت اميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه وسوء.
ومن ناحيته، قال السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت ناصر فلاح العازمي ان اختيار الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء هو اختيار وافق اهله، حيث يعرف الجميع مدى كفاءة وحنكة سموه في إدارة العديد من المهام الوزارية التي تولاها سابقا.
ومن جهته، هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بمناسبة حصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه رئيس مجلس الوزراء متمنيا لسموه التوفيق والسداد وان يحقق النهضة المنشودة للبلاد على مختلف الاصعدة.
ومن ناحيته، هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس اختيار الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للوزراء مؤكدا ان سموه كفاءة كبيرة وإن شاء الله يحقق طموح ابناء الكويت في تحقيق التنمية والالتفات لمطالب الطبقة العاملة خاصة عمال القطاع النفطي، وفتح آفاق جديدة لتوظيف الشباب الكويتي.
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