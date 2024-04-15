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KIB شارك موظفي الأمن إفطارهم ضمن حملته الرمضانية

4/15/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حملته الرمضانية التي تعكس الروح الرمضانية وتسهم في ترسيخ الترابط الاجتماعي في الكويت، أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن مبادرته السنوية في مشاركته وجبة الإفطار مع موظفي الأمن في شركة مجمع البنوك المشتركة، حيث تأتي هذه المشاركة تقديرا للجهود التي يبذلها موظفو الأمن خلال فترات عملهم، ما يرسخ التزام البنك بالقيم الأخلاقية والإنسانية السائدة في المجتمع الكويتي تماشيا مع استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في «KIB»، باسل السويدان: هذه المبادرة المجتمعية الحيوية التي ينظمها البنك بشكل سنوي تجسد شعاره المؤسسي، بنك للحياة، وتؤكد التزامه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه كل شرائح المجتمع، كما أنها تعزز مفهوم العلاقات الإنسانية وتبني جسور التواصل داخل المؤسسة، إضافة إلى أنها تعبر عن تقدير البنك للدور المهم الذي يقوم به موظفو الأمن في الحفاظ على أمان واستمرارية الأعمال.
وأكد السويدان أن الأنشطة الاجتماعية والإنسانية تعتبر على رأس أولويات KIB، ويتجلى ذلك في حملته الرمضانية التي تعزز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتؤثر بشكل إيجابي ومباشر على حياة موظفيه وعملائه، ما يبرز التزامه بتعزيز التنمية المستدامة وقيم التكافل والتعاون في المجتمع الكويتي.
تجدر الإشارة إلى أن حملة KIB الرمضانية جزء لا يتجزأ من رؤيته الاستراتيجية ومكانته الريادية كشريك أساسي للمجتمع، كما أنها تأتي ضمن جهوده المستمرة والرامية إلى تحقيق أهداف برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، إذ تشمل تنظيم مبادرات إنسانية متنوعة تلهم التغيير الإيجابي المستدام بين كافة أفراد المجتمع الكويتي.

MENAFN15042024000130011022ID1108098352

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