KIB شارك موظفي الأمن إفطارهم ضمن حملته الرمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار حملته الرمضانية التي تعكس الروح الرمضانية وتسهم في ترسيخ الترابط الاجتماعي في الكويت، أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن مبادرته السنوية في مشاركته وجبة الإفطار مع موظفي الأمن في شركة مجمع البنوك المشتركة، حيث تأتي هذه المشاركة تقديرا للجهود التي يبذلها موظفو الأمن خلال فترات عملهم، ما يرسخ التزام البنك بالقيم الأخلاقية والإنسانية السائدة في المجتمع الكويتي تماشيا مع استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في «KIB»، باسل السويدان: هذه المبادرة المجتمعية الحيوية التي ينظمها البنك بشكل سنوي تجسد شعاره المؤسسي، بنك للحياة، وتؤكد التزامه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه كل شرائح المجتمع، كما أنها تعزز مفهوم العلاقات الإنسانية وتبني جسور التواصل داخل المؤسسة، إضافة إلى أنها تعبر عن تقدير البنك للدور المهم الذي يقوم به موظفو الأمن في الحفاظ على أمان واستمرارية الأعمال.
وأكد السويدان أن الأنشطة الاجتماعية والإنسانية تعتبر على رأس أولويات KIB، ويتجلى ذلك في حملته الرمضانية التي تعزز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتؤثر بشكل إيجابي ومباشر على حياة موظفيه وعملائه، ما يبرز التزامه بتعزيز التنمية المستدامة وقيم التكافل والتعاون في المجتمع الكويتي.
تجدر الإشارة إلى أن حملة KIB الرمضانية جزء لا يتجزأ من رؤيته الاستراتيجية ومكانته الريادية كشريك أساسي للمجتمع، كما أنها تأتي ضمن جهوده المستمرة والرامية إلى تحقيق أهداف برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، إذ تشمل تنظيم مبادرات إنسانية متنوعة تلهم التغيير الإيجابي المستدام بين كافة أفراد المجتمع الكويتي.
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