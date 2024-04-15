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مدير عام هيئة القُصّر استقبل المهنئين بالعيد

4/15/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
التقى مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس مع قياديي واشرافيي وكوادر الهيئة بكل قطاعاتها لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء تم الاطلاع على تحضيرات الهيئة لجميع الأنشطة التي تعدها وما سيقدم من فعاليات، كما تناول اللقاء الأهداف والبرامج القادمة وتبادل الآراء ووجهات النظر.
وشدد البرجس على أهمية هذه اللقاءات لتقديم كل ما يخدم المشمولين برعاية الهيئة.

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