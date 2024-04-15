مدير عام هيئة القُصّر استقبل المهنئين بالعيد

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
التقى مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس مع قياديي واشرافيي وكوادر الهيئة بكل قطاعاتها لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء تم الاطلاع على تحضيرات الهيئة لجميع الأنشطة التي تعدها وما سيقدم من فعاليات، كما تناول اللقاء الأهداف والبرامج القادمة وتبادل الآراء ووجهات النظر.
وشدد البرجس على أهمية هذه اللقاءات لتقديم كل ما يخدم المشمولين برعاية الهيئة.
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