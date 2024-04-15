محافظ الجهراء استقبل المهنئين بتوليه منصبه

محافظ الجهراء استقبل المهنئين بتوليه منصبه
التاريخ
4/15/2024 11:31:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل مـحـافـظ الجهراء حمد جاسم الحبشي المهنئين بمناسبة تسلمه مهام منصبه، وذلك في قاعة الاحتفالات بمحافظة الجهراء.
حضـر حفل الاستقبال قياديو المحافظة والإدارات والمؤسسات ومختارو المناطق وأهالي محافظة الجهراء الذين قدموا له التهاني والتبريكات، داعين الله أن يوفقه لما فيه الخير والنفع لقاطني المحافظة.
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