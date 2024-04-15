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محافظ الجهراء استقبل المهنئين بتوليه منصبه

4/15/2024 11:31:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل مـحـافـظ الجهراء حمد جاسم الحبشي المهنئين بمناسبة تسلمه مهام منصبه، وذلك في قاعة الاحتفالات بمحافظة الجهراء.
حضـر حفل الاستقبال قياديو المحافظة والإدارات والمؤسسات ومختارو المناطق وأهالي محافظة الجهراء الذين قدموا له التهاني والتبريكات، داعين الله أن يوفقه لما فيه الخير والنفع لقاطني المحافظة.

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