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سفير طاجيكستان: نقدّر تعاون ((الخارجية)) ودعمها للبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في الكويت

4/15/2024 11:31:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت عمادة السلك الديبلوماسي حفل وداع لسفيري فيتنام نغو توان ثانغ والجزائر نورالدين مريم، لدى البلاد مساء أول من أمس بحضور ممثل وزارة الخارجية خالد الفارسي وعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت. وأثنى عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان زبيدالله زبيدوف بما قدمه زملاؤه المنتهية مهام أعمالهم في الكويت من جهود لتطوير علاقات بلدانهم مع الكويت، فضلا عن تعاونهم مع زملائهم من رؤساء البعثات الأخرى ودعمهم.
وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية على تعاونها الدائم ودعمها للبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في الكويت وتقديم كافة التسهيلات وتذليل جميع الصعوبات لإتمام مهامهم، مؤكدا في ذات الوقت على العلاقات الطيبة التي تربط الكويت بجميع الدول.
وقال «إنه بمغادرة السفير الفيتنامي ثانغ، سيفقد شقيقا عزيزا معتبرا أنه كان واحدا من أكثر السفراء نشاطا، ويجب أن تفتخر به بلاده، ونجاحه يأتي في المرتبة الأولى بسبب وجود زوجته إلى جانبه»، مشددا على أن سفير فيتنام كان وسيبقى صديقا للجميع.
فيما عبر السفير الفيتنامي نغو توان ثانغ عن شكره لوزارة الخارجية قائلا «لدينا الكثير من الذكريات هنا وكانت الكويت والكويتيون في غاية الكرم معي ولقد تعلمت الكثير منهم»، قدم الشكر للسفراء الذين ساعدوه خلال فترة وجوده في الكويت والتي دامت نحو أكثر من 3 أعوام، التي وصفها بالبلد الرائع.
وأضاف أن الحياة الديبلوماسية في الكويت ممتعة وتجمعني صداقة كبيرة مع العديد من الدبلوماسيين والسفراء، كاشفا عن تعاون الخطوط الجوية الفيتنامية والخطوط الجوية الكويتية وقرب تيسير رحلات مباشرة خلال الصيف في هذا العام.
بدوره، أعرب السفير الجزائري لدى البلاد نورالدين مريم، عن سعادته بفترة عمله في الكويت، لافتا إلى أنه على الرغم من المدة القصيرة التي قضاها في البلاد، إلا أنه اكتسب خبرة غنية وصداقة عريقة من الأصدقاء الكويتيين والمجتمع الديبلوماسي، مشيدا بعمق علاقات الصداقة بين الكويت وبلاده وحرص الجانبين على تعزيز كل أوجه التعاون.
إلى هذا، كانت سفيرة اندونيسيا لدى البلاد لينا مريانا أقامت حفل إفطار لوداع سفير فيتنام، وفي كلمة غلبت عليها الدموع، شكرت مارينا التي تأثرت بوداع «شقيق عزيز»، الحضور على تلبية دعوتها، متمنية للسفير الفيتنامي الذي خدم 3 سنوات في الكويت، النجاح في مهمته المستقبلية، مشددة على «اننا لن نقول وداعا، ولكن سنقول إلى أن نلتقي مجددا».

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