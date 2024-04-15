سفير طاجيكستان: نقدّر تعاون ((الخارجية)) ودعمها للبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت عمادة السلك الديبلوماسي حفل وداع لسفيري فيتنام نغو توان ثانغ والجزائر نورالدين مريم، لدى البلاد مساء أول من أمس بحضور ممثل وزارة الخارجية خالد الفارسي وعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت. وأثنى عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان زبيدالله زبيدوف بما قدمه زملاؤه المنتهية مهام أعمالهم في الكويت من جهود لتطوير علاقات بلدانهم مع الكويت، فضلا عن تعاونهم مع زملائهم من رؤساء البعثات الأخرى ودعمهم.
وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية على تعاونها الدائم ودعمها للبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في الكويت وتقديم كافة التسهيلات وتذليل جميع الصعوبات لإتمام مهامهم، مؤكدا في ذات الوقت على العلاقات الطيبة التي تربط الكويت بجميع الدول.
وقال «إنه بمغادرة السفير الفيتنامي ثانغ، سيفقد شقيقا عزيزا معتبرا أنه كان واحدا من أكثر السفراء نشاطا، ويجب أن تفتخر به بلاده، ونجاحه يأتي في المرتبة الأولى بسبب وجود زوجته إلى جانبه»، مشددا على أن سفير فيتنام كان وسيبقى صديقا للجميع.
فيما عبر السفير الفيتنامي نغو توان ثانغ عن شكره لوزارة الخارجية قائلا «لدينا الكثير من الذكريات هنا وكانت الكويت والكويتيون في غاية الكرم معي ولقد تعلمت الكثير منهم»، قدم الشكر للسفراء الذين ساعدوه خلال فترة وجوده في الكويت والتي دامت نحو أكثر من 3 أعوام، التي وصفها بالبلد الرائع.
وأضاف أن الحياة الديبلوماسية في الكويت ممتعة وتجمعني صداقة كبيرة مع العديد من الدبلوماسيين والسفراء، كاشفا عن تعاون الخطوط الجوية الفيتنامية والخطوط الجوية الكويتية وقرب تيسير رحلات مباشرة خلال الصيف في هذا العام.
بدوره، أعرب السفير الجزائري لدى البلاد نورالدين مريم، عن سعادته بفترة عمله في الكويت، لافتا إلى أنه على الرغم من المدة القصيرة التي قضاها في البلاد، إلا أنه اكتسب خبرة غنية وصداقة عريقة من الأصدقاء الكويتيين والمجتمع الديبلوماسي، مشيدا بعمق علاقات الصداقة بين الكويت وبلاده وحرص الجانبين على تعزيز كل أوجه التعاون.
إلى هذا، كانت سفيرة اندونيسيا لدى البلاد لينا مريانا أقامت حفل إفطار لوداع سفير فيتنام، وفي كلمة غلبت عليها الدموع، شكرت مارينا التي تأثرت بوداع «شقيق عزيز»، الحضور على تلبية دعوتها، متمنية للسفير الفيتنامي الذي خدم 3 سنوات في الكويت، النجاح في مهمته المستقبلية، مشددة على «اننا لن نقول وداعا، ولكن سنقول إلى أن نلتقي مجددا».
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