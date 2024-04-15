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((الهلال الأحمر)) تُدخل أول شحنة طحين لشمال غزة

4/15/2024 11:31:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة «وافا» للتنمية وبناء القدرات في فلسطين أول من أمس أنها بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي نجحت في إدخال أول شحنة مساعدات إغاثية محملة بـ 500 كيس من الطحين كدفعة أولى إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة. وقال مدير المؤسسة المنفذة للمشروع الإغاثي محيسن عطاونة في تصريح لـ «كونا» إنه لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجري إدخال 500 كيس للدقيق كأول شحنة إلى المناطق الشمالية.
وأفاد العطاونة بأنه جرى توفير 30 ألف كيس من الطحين لجميع محافظات القطاع شمالا وجنوبا وسيجري إدخال 500 كيس من الطحين للمحافظات الشمالية يوميا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإنقاذه من شبح الفقر والمجاعة.
وأوضح انه خلال شهر رمضان المبارك جرى توزيع أكثر من 60 ألف وجبة إفطار على النازحين الفلسطينيين لمساعدتهـــم في توفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم.
ومنذ أكثر مـن ستة أشهر يشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليــا متواصـــلا راح ضحيته عشرات الآلاف بين شهيد وجريح.
كما يمنع الاحتلال دخول المساعدات إلى المناطـق الشماليـة من القطاع بإقامة حواجز عسكرية وسواتر ترابية على الطرق الرئيسية، ويعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قتل وجرح مئات الفلسطينيين الباحثين عن أكياس الطحين والمساعدات الإغاثية التي كانت تصلهم عبر هيئات دولية ومحلية.

MENAFN15042024000130011022ID1108098348

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