((الهلال الأحمر)) تُدخل أول شحنة طحين لشمال غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة «وافا» للتنمية وبناء القدرات في فلسطين أول من أمس أنها بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي نجحت في إدخال أول شحنة مساعدات إغاثية محملة بـ 500 كيس من الطحين كدفعة أولى إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة. وقال مدير المؤسسة المنفذة للمشروع الإغاثي محيسن عطاونة في تصريح لـ «كونا» إنه لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجري إدخال 500 كيس للدقيق كأول شحنة إلى المناطق الشمالية.
وأفاد العطاونة بأنه جرى توفير 30 ألف كيس من الطحين لجميع محافظات القطاع شمالا وجنوبا وسيجري إدخال 500 كيس من الطحين للمحافظات الشمالية يوميا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإنقاذه من شبح الفقر والمجاعة.
وأوضح انه خلال شهر رمضان المبارك جرى توزيع أكثر من 60 ألف وجبة إفطار على النازحين الفلسطينيين لمساعدتهـــم في توفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم.
ومنذ أكثر مـن ستة أشهر يشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليــا متواصـــلا راح ضحيته عشرات الآلاف بين شهيد وجريح.
كما يمنع الاحتلال دخول المساعدات إلى المناطـق الشماليـة من القطاع بإقامة حواجز عسكرية وسواتر ترابية على الطرق الرئيسية، ويعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قتل وجرح مئات الفلسطينيين الباحثين عن أكياس الطحين والمساعدات الإغاثية التي كانت تصلهم عبر هيئات دولية ومحلية.
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