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الخلفان: نتطلع لظهور مشرف والصعود إلى منصات التتويج

4/15/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مدير وفد الكويت الرياضي المشارك في دورة الألعاب الخليجية للشباب اللواء طيار م.محمد الخلفان أن منتخباتنا الوطنية تسعى إلى الظهور بصورة مشرفة والصعود إلى منصات التتويج والمنافسة على المراكز المتقدمة في الترتيب العام للبطولة، مشيرا الى أن المشاركة في الدورة تندرج ضمن خطة الإعداد للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026 بالسنغال.
وبين الخلفان أن الوفد المشارك في الدورة يتكون من 210 رياضيين يمثلون الكويت في 19 لعبة في التجمع الخليجي الأول لهم والذي يقام في الامارات.
وأشاد بالدعم الكبير والمميز الذي يحظى به الوفد من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ورئيس الوفد الشيخ مبارك فيصل النواف، مثمنا الدور البارز لهما في تذليل جميع العقبات والتحديات والصعوبات التي تواجه اللاعبين وجميع الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية، كما أشاد بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة في دعم وتذليل كافة العقبات أمام البعثات الرياضية المشاركة في البطولات الخارجية. وأضاف أن حفل افتتاح الدورة سيقام في 23 الجاري في أوبرا دبي بحضور رئيس الوفد الشيخ مبارك النواف، وسيتضمن حفل الافتتاح مجموعة من العروض التي تعكس محاور الاستدامة والتلاحم والشباب وذلك باستخدام مجموعة من أحدث التقنيات التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال الخلفان إن المشاركة الخليجية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها النسخة الأولى من الدورة والتي تخصص لفئة الشباب والناشئين وهو ما يعكس الاهتمام بهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الرياضة الكويتية، مثمنا دور الاتحادات الرياضية على التعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لإنجاح المشاركة في الدورة، مشيرا الى أن اللاعبين يحملون آمال وطموحات الكويت من اجل مستقبل رياضي واعد، مضيفا أن دورة الألعاب الخليجية للشباب تعتبر موطنا لاكتشاف اللاعبين الواعدين.
التايكوندو و«القوى»
إلى ذلك، يتطلع لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني للتايكوندو للظفر بالميداليات الملونة ونيل شرف التتويج في أول مشاركة لهم بدورة الألعاب الخليجية عندما تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية صباح اليوم بمختلف الأوزان على أن يتم خوض غمار منافسات الأدوار النهائية مساء، وذلك في إمارة الفجيرة.
بدوره، وصل وفد منتخب ألعاب القوى أمس إلى دبي استعدادا لخوض منافسات الدورة، اذ يضم الوفد 16 لاعبا و5 لاعبات سيشاركون في المنافسات التي تلعب على 3 أيام متتالية 17 و18 و19 الجاري على نادي ضباط شرطة دبي.
اجتماع مديري الوفود
إلى ذلك، حضر نائب مدير وفد الكويت المشارك في دورة الألعاب الخليجية الأولى محمد السعدي اجتماع مديري الوفود الخليجية الذي أقامته اللجنة المنظمة للدورة في دبي، وتناول الاجتماع شرح كافة الجوانب ذات العلاقة بالأمور الفنية والتحكيمية والتنظيمية للبطولة، وأماكن المنافسات ومواعيدها والتعرف على كافة الأمور والخدمات التي تساعد الرياضيين على الظهور بالصورة المطلوبة.

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