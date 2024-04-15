الخلفان: نتطلع لظهور مشرف والصعود إلى منصات التتويج

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد مدير وفد الكويت الرياضي المشارك في دورة الألعاب الخليجية للشباب اللواء طيار م.محمد الخلفان أن منتخباتنا الوطنية تسعى إلى الظهور بصورة مشرفة والصعود إلى منصات التتويج والمنافسة على المراكز المتقدمة في الترتيب العام للبطولة، مشيرا الى أن المشاركة في الدورة تندرج ضمن خطة الإعداد للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026 بالسنغال.
وبين الخلفان أن الوفد المشارك في الدورة يتكون من 210 رياضيين يمثلون الكويت في 19 لعبة في التجمع الخليجي الأول لهم والذي يقام في الامارات.
وأشاد بالدعم الكبير والمميز الذي يحظى به الوفد من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ورئيس الوفد الشيخ مبارك فيصل النواف، مثمنا الدور البارز لهما في تذليل جميع العقبات والتحديات والصعوبات التي تواجه اللاعبين وجميع الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية، كما أشاد بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة في دعم وتذليل كافة العقبات أمام البعثات الرياضية المشاركة في البطولات الخارجية. وأضاف أن حفل افتتاح الدورة سيقام في 23 الجاري في أوبرا دبي بحضور رئيس الوفد الشيخ مبارك النواف، وسيتضمن حفل الافتتاح مجموعة من العروض التي تعكس محاور الاستدامة والتلاحم والشباب وذلك باستخدام مجموعة من أحدث التقنيات التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال الخلفان إن المشاركة الخليجية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها النسخة الأولى من الدورة والتي تخصص لفئة الشباب والناشئين وهو ما يعكس الاهتمام بهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الرياضة الكويتية، مثمنا دور الاتحادات الرياضية على التعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لإنجاح المشاركة في الدورة، مشيرا الى أن اللاعبين يحملون آمال وطموحات الكويت من اجل مستقبل رياضي واعد، مضيفا أن دورة الألعاب الخليجية للشباب تعتبر موطنا لاكتشاف اللاعبين الواعدين.
التايكوندو و«القوى»
إلى ذلك، يتطلع لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني للتايكوندو للظفر بالميداليات الملونة ونيل شرف التتويج في أول مشاركة لهم بدورة الألعاب الخليجية عندما تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية صباح اليوم بمختلف الأوزان على أن يتم خوض غمار منافسات الأدوار النهائية مساء، وذلك في إمارة الفجيرة.
بدوره، وصل وفد منتخب ألعاب القوى أمس إلى دبي استعدادا لخوض منافسات الدورة، اذ يضم الوفد 16 لاعبا و5 لاعبات سيشاركون في المنافسات التي تلعب على 3 أيام متتالية 17 و18 و19 الجاري على نادي ضباط شرطة دبي.
اجتماع مديري الوفود
إلى ذلك، حضر نائب مدير وفد الكويت المشارك في دورة الألعاب الخليجية الأولى محمد السعدي اجتماع مديري الوفود الخليجية الذي أقامته اللجنة المنظمة للدورة في دبي، وتناول الاجتماع شرح كافة الجوانب ذات العلاقة بالأمور الفنية والتحكيمية والتنظيمية للبطولة، وأماكن المنافسات ومواعيدها والتعرف على كافة الأمور والخدمات التي تساعد الرياضيين على الظهور بالصورة المطلوبة.
MENAFN15042024000130011022ID1108098347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.