((برقان)) يختتم رعايته لدوري الفروسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استمرارا لجهوده المبذولة في مجال تطوير ودعم القطاع الرياضي، اختتم بنك برقان رعايته لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية (KEF) لموسم 2023-2024. وقدم البنك رعايته لهذا الحدث الذي يعد الأبرز على الساحة الرياضية المحلية للعام الثالث على التوالي، ما يعكس التزامه بتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وضرورة التركيز على دعم تطور المجتمع وتنميته.
وبمناسبة المناسبة، قالت نائب المدير العام - التسويق والاتصالات في البنك خلود الفيلي: «إننا في غاية الفخر والسعادة من بعد تجديد رعايتنا لهذا البطولة المميزة للعام الثالث على التوالي. نحن نعتبر الفروسية جزءا لا يتجزأ من تراثنا الرياضي وهويتنا الكويتية، كما أن رعايتنا لهذه المبادرة تتماشى تماما مع أهدافنا في الارتقاء بمكانة الرياضة الكويتية وتعزيز مشاركاتنا المجتمعية الرامية إلى تطويرها».
وخلال هذه البطولة، تمتع الجمهور بمشاهدة 400 فارس وفارسة موهوبين شاركوا في مجموعة من المنافسات المميزة ومنها قفز الحواجز، سباق التحمل وترويض الخيل «الدريساج»، مشيرة إلى أن رعاية البنك تعكس جهوده الحثيثة للارتقاء بالقطاع الرياضي في الكويت، ودعم مختلف أنشطته التي تمثل منصات مهمة وفرصا متاحة لتنمية مهارات الرياضيين الكويتيين الموهوبين.
تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يقدم دعمه ورعايته لبطولة الاتحاد الكويتي للفروسية منذ العام 2021، حيث يأتي هذا التعاون الاستراتيجي كجزء مهم من مبادرات البنك الواسعة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي يخصص جزءا كبيرا منها للتوعية بأهمية الثقافة الرياضية المحلية.
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