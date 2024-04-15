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((برقان)) يختتم رعايته لدوري الفروسية

4/15/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرارا لجهوده المبذولة في مجال تطوير ودعم القطاع الرياضي، اختتم بنك برقان رعايته لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية (KEF) لموسم 2023-2024. وقدم البنك رعايته لهذا الحدث الذي يعد الأبرز على الساحة الرياضية المحلية للعام الثالث على التوالي، ما يعكس التزامه بتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وضرورة التركيز على دعم تطور المجتمع وتنميته.
وبمناسبة المناسبة، قالت نائب المدير العام - التسويق والاتصالات في البنك خلود الفيلي: «إننا في غاية الفخر والسعادة من بعد تجديد رعايتنا لهذا البطولة المميزة للعام الثالث على التوالي. نحن نعتبر الفروسية جزءا لا يتجزأ من تراثنا الرياضي وهويتنا الكويتية، كما أن رعايتنا لهذه المبادرة تتماشى تماما مع أهدافنا في الارتقاء بمكانة الرياضة الكويتية وتعزيز مشاركاتنا المجتمعية الرامية إلى تطويرها».
وخلال هذه البطولة، تمتع الجمهور بمشاهدة 400 فارس وفارسة موهوبين شاركوا في مجموعة من المنافسات المميزة ومنها قفز الحواجز، سباق التحمل وترويض الخيل «الدريساج»، مشيرة إلى أن رعاية البنك تعكس جهوده الحثيثة للارتقاء بالقطاع الرياضي في الكويت، ودعم مختلف أنشطته التي تمثل منصات مهمة وفرصا متاحة لتنمية مهارات الرياضيين الكويتيين الموهوبين.
تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يقدم دعمه ورعايته لبطولة الاتحاد الكويتي للفروسية منذ العام 2021، حيث يأتي هذا التعاون الاستراتيجي كجزء مهم من مبادرات البنك الواسعة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي يخصص جزءا كبيرا منها للتوعية بأهمية الثقافة الرياضية المحلية.

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