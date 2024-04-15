((الطموح)) يختتم ((صحتك في خطوتك 4))

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتم نادي الطموح البرنامج الرياضي برنامج «صحتك في خطوتك 4» الذي نظمه بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي خلال شهر رمضان بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة من ذوى الإعاقات الذهنية من مختلف المراحل السنية وأولياء الأمور بمول العاصمة.
وأقيم ختام البرنامج بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطموح ضرار الرباح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي ورئيس الأولمبياد الخاص أمين صندوق نادى الطموح هناء الزواوي وعضو مجلس إدارة النادي قسيمة الموسوي ومدير النادي هدى الخالدي.
واستهدف البرنامج التشجيع على ممارسة رياضة المشي والحركة لما لها من مردود إيجابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية، حيث تم إجراء قياس الوزن لجميع المشاركين في بداية البرنامج، وانتظم جميع المشاركين بالمشي 3 كم في يوميا، وفى نهاية البرنامج قياس أوزان المشاركين، وتم منح جوائز للفائزين الأعلى فقدانا للوزن، حيث فازت اللاعبة حنين المسباح بالمركز الأول لفئة السيدات، وحلت زينب الدريع ثانية، ودلال العدواني ثالثة، وفي فئة الرجال، فاز اللاعب علي الشايع بالمركز الأول، وحل عبدالله السالمين ثانيا، ومحمد التركيت ثالثا، كما تم تكريم جميع المشاركين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة المنظمة من مدربي ومشرفي وإداري النادي.
من جهتها، هنأت رحاب بورسلي الفائزين في البرنامج وأشادت بمستوى الحماس والالتزام الذي تحلى به جميع المشاركين والنتائج المبهرة التي حققها البرنامج في نسخته الرابعة بتشجيع المشاركين من منتسبي النادي وأولياء الأمور على ممارسة رياضة المشي والحركة خلال الشهر الكريم في أجواء تنافسية وتوجيه الأبناء والأسرة لممارسة الرياضة والتأكيد على أهمية التغذية السليمة، والوصول إلى الوزن المثالي، وقدمت الشكر للجهات الراعية على دعمهم لإنجاح البرنامج، وأيضا لمجلس إدارة نادي الطموح والأولمبياد الخاص وجميع اللجان العاملة على جهودهم المميزة والتي كان لها أكبر الأثر في إخراج البرنامج بصورة مميزة.
MENAFN15042024000130011022ID1108098345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.