Thursday, 18 April 2024 10:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الطموح)) يختتم ((صحتك في خطوتك 4))

4/15/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم نادي الطموح البرنامج الرياضي برنامج «صحتك في خطوتك 4» الذي نظمه بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي خلال شهر رمضان بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة من ذوى الإعاقات الذهنية من مختلف المراحل السنية وأولياء الأمور بمول العاصمة.
وأقيم ختام البرنامج بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطموح ضرار الرباح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي ورئيس الأولمبياد الخاص أمين صندوق نادى الطموح هناء الزواوي وعضو مجلس إدارة النادي قسيمة الموسوي ومدير النادي هدى الخالدي.
واستهدف البرنامج التشجيع على ممارسة رياضة المشي والحركة لما لها من مردود إيجابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية، حيث تم إجراء قياس الوزن لجميع المشاركين في بداية البرنامج، وانتظم جميع المشاركين بالمشي 3 كم في يوميا، وفى نهاية البرنامج قياس أوزان المشاركين، وتم منح جوائز للفائزين الأعلى فقدانا للوزن، حيث فازت اللاعبة حنين المسباح بالمركز الأول لفئة السيدات، وحلت زينب الدريع ثانية، ودلال العدواني ثالثة، وفي فئة الرجال، فاز اللاعب علي الشايع بالمركز الأول، وحل عبدالله السالمين ثانيا، ومحمد التركيت ثالثا، كما تم تكريم جميع المشاركين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة المنظمة من مدربي ومشرفي وإداري النادي.
من جهتها، هنأت رحاب بورسلي الفائزين في البرنامج وأشادت بمستوى الحماس والالتزام الذي تحلى به جميع المشاركين والنتائج المبهرة التي حققها البرنامج في نسخته الرابعة بتشجيع المشاركين من منتسبي النادي وأولياء الأمور على ممارسة رياضة المشي والحركة خلال الشهر الكريم في أجواء تنافسية وتوجيه الأبناء والأسرة لممارسة الرياضة والتأكيد على أهمية التغذية السليمة، والوصول إلى الوزن المثالي، وقدمت الشكر للجهات الراعية على دعمهم لإنجاح البرنامج، وأيضا لمجلس إدارة نادي الطموح والأولمبياد الخاص وجميع اللجان العاملة على جهودهم المميزة والتي كان لها أكبر الأثر في إخراج البرنامج بصورة مميزة.

MENAFN15042024000130011022ID1108098345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث