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((أزرق الناشئين)) يواجه البحرين

4/15/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين (مواليد 2008) منافساته في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب عندما يواجه نظيره البحريني اليوم الثلاثاء في 7.30 مساء بتوقيت الكويت على ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية (أبوظبي).
وبحسب جدول منافسات كرة القدم، سيلتقي «الأزرق الواعد» منتخب عمان في 19 الجاري، على أن يختتم مبارياته أمام منتخب الإمارات 22 منه.
وكان الجهاز الفني لأزرق الناشئين قد اختار قائمة من اللاعبين ضمت كلا من: أحمد الشواف، زين العابدين معرفي، صالح محمد، عايد الشمري، عبدالله القرزعي، فواز الداوود، محمد المطيري وسعد العازمي (العربي)، ومن (القادسية): حمد السعيد، سليمان جمال، عبدالله الانصاري، عبدالله العيباني، محمد الانصاري وأحمد مسير، ومن كاظمة: عبدالرحمن شعيب، ومن الكويت: اسماعيل خورشيد، ليث القلاف، مبارك العجمي، محمد خورشيد، مسفر العدواني، مشعل الظفيري وبلال مبارك، ومن (الساحل) سليمان المسري.
وفي هذا الصدد، قال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين الكرواتي فيردو ميلن إن المشاركة في الدورة الخليجية تعد فرصة لإكساب اللاعبين الخبرة وزيادة الاحتكاك من أجل تجهيزهم للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والتي ستكون في أكتوبر المقبل، مضيفا: «على اللاعبين إظهار الحماس والندية وتقديم كل ما لديهم في جميع مباريات الدورة من أجل الصعود إلى منصات التتويج ورفع اسم الكويت».
طاقم تحكيم وطني
إلى ذلك، غادر أمس طاقم الحكام سعود السمحان وعبدالله عرب وطلال الشمري للمشاركة في إدارة مباريات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

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