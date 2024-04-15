((أزرق الناشئين)) يواجه البحرين

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين (مواليد 2008) منافساته في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب عندما يواجه نظيره البحريني اليوم الثلاثاء في 7.30 مساء بتوقيت الكويت على ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية (أبوظبي).
وبحسب جدول منافسات كرة القدم، سيلتقي «الأزرق الواعد» منتخب عمان في 19 الجاري، على أن يختتم مبارياته أمام منتخب الإمارات 22 منه.
وكان الجهاز الفني لأزرق الناشئين قد اختار قائمة من اللاعبين ضمت كلا من: أحمد الشواف، زين العابدين معرفي، صالح محمد، عايد الشمري، عبدالله القرزعي، فواز الداوود، محمد المطيري وسعد العازمي (العربي)، ومن (القادسية): حمد السعيد، سليمان جمال، عبدالله الانصاري، عبدالله العيباني، محمد الانصاري وأحمد مسير، ومن كاظمة: عبدالرحمن شعيب، ومن الكويت: اسماعيل خورشيد، ليث القلاف، مبارك العجمي، محمد خورشيد، مسفر العدواني، مشعل الظفيري وبلال مبارك، ومن (الساحل) سليمان المسري.
وفي هذا الصدد، قال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين الكرواتي فيردو ميلن إن المشاركة في الدورة الخليجية تعد فرصة لإكساب اللاعبين الخبرة وزيادة الاحتكاك من أجل تجهيزهم للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والتي ستكون في أكتوبر المقبل، مضيفا: «على اللاعبين إظهار الحماس والندية وتقديم كل ما لديهم في جميع مباريات الدورة من أجل الصعود إلى منصات التتويج ورفع اسم الكويت».
طاقم تحكيم وطني
إلى ذلك، غادر أمس طاقم الحكام سعود السمحان وعبدالله عرب وطلال الشمري للمشاركة في إدارة مباريات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.
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