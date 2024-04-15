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كأس ((تنشيطية الصالات)) بين العربي والكويت

4/15/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تقام اليوم المباراة النهائية في كأس كرة الصالات «التنشيطية» بلقاء يجمع بين الكويت والعربي عند الساعة الـ 6:30 مساء في صالة نادي الكويت. واستحدث اتحاد الكرة هذه البطولة التنشيطية للمرة الأولى بسبب انشغال منتخبنا الوطني في الاستعداد للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من 17 حتى 28 الجاري في تايلند. ووصل «الأبيض» و«الأخضر» إلى المباراة النهائية عقب تجاوزهما كاظمة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 والسالمية 6-1 على التوالي في نصف النهائي.
والتقى الكويت والعربي في منافسات المجموعة الأولى، حيث فاز «الأخضر» بنتيجة 5-3.
هذا، وأعلن مدرب منتخبنا، الإسباني دافيد مارين، القائمة النهائية لـ «أزرق الصالات» في كأس آسيا، والتي ضمت كلا من: محمد ماجكي، سليمان العمران، فهد الخواري، صالح الفاضل، أحمد الفارسي، محمد العجمي، محمد الهزيم، عبدالرحمن الطويل، عمر المنصور، سلمان البعيجان، عبداللطيف العباسي، ناصر العلبان، بدر المنصور، ونجيب علي.
ويبدأ منتحبنا مشواره في المجموعة الرابعة بلقاء البحرين بعد غد الخميس، ثم أفغانستان السبت المقبل، على أن يختتم مبارياته بمواجهة إيران في 22 الجاري.
من جهة أخرى، اجتاز الحكمان الدوليان عيسى السيد وعبدالعزيز الصراف اختبار اللياقة البدنية لحكام كأس آسيا للعبة في تايلند، ليكونا بالتالي ضمن الحكام المتاحين لإدارة مباريات البطولة المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.

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