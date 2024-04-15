كأس ((تنشيطية الصالات)) بين العربي والكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تقام اليوم المباراة النهائية في كأس كرة الصالات «التنشيطية» بلقاء يجمع بين الكويت والعربي عند الساعة الـ 6:30 مساء في صالة نادي الكويت. واستحدث اتحاد الكرة هذه البطولة التنشيطية للمرة الأولى بسبب انشغال منتخبنا الوطني في الاستعداد للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من 17 حتى 28 الجاري في تايلند. ووصل «الأبيض» و«الأخضر» إلى المباراة النهائية عقب تجاوزهما كاظمة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 والسالمية 6-1 على التوالي في نصف النهائي.
والتقى الكويت والعربي في منافسات المجموعة الأولى، حيث فاز «الأخضر» بنتيجة 5-3.
هذا، وأعلن مدرب منتخبنا، الإسباني دافيد مارين، القائمة النهائية لـ «أزرق الصالات» في كأس آسيا، والتي ضمت كلا من: محمد ماجكي، سليمان العمران، فهد الخواري، صالح الفاضل، أحمد الفارسي، محمد العجمي، محمد الهزيم، عبدالرحمن الطويل، عمر المنصور، سلمان البعيجان، عبداللطيف العباسي، ناصر العلبان، بدر المنصور، ونجيب علي.
ويبدأ منتحبنا مشواره في المجموعة الرابعة بلقاء البحرين بعد غد الخميس، ثم أفغانستان السبت المقبل، على أن يختتم مبارياته بمواجهة إيران في 22 الجاري.
من جهة أخرى، اجتاز الحكمان الدوليان عيسى السيد وعبدالعزيز الصراف اختبار اللياقة البدنية لحكام كأس آسيا للعبة في تايلند، ليكونا بالتالي ضمن الحكام المتاحين لإدارة مباريات البطولة المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.
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