فوز ((يد الأبيض)) على كاظمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز الكويت على كاظمة بنتيجة 28-20 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «الأبيض» رصيــــده إلى 16 نقطة، بينما بقي «البرتقالي» على رصيده السابق 14 نقطة.
وفي لقاء آخر، فاز الصليبخات على الفحيحيل 36-27 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 8 نقاط.
هذا، وستخلد جمع الفرق لراحه اليوم، على أن تستأنف منافسات الدوري غدا بإقامة 3 مباريات تجمع كاظمة مع التضامن والفحيحيل مع النصر والعربي مع الصليبخات.
من جهة أخرى، تواصلت تدريبات منتخباتنا الوطنية للشباب والناشئين على نفس الصالة استعدادا للمشاركة في البطـــــــولة الخليجية للشباب المقررة في الشارقة، والتي يشارك فيها الأزرق بمنتخبنا الناشئ والبطولة العربية للشباب المقررة في المغرب التي يشارك فيها منتخبنا الشاب.
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