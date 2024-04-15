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فوز ((يد الأبيض)) على كاظمة

4/15/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز الكويت على كاظمة بنتيجة 28-20 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «الأبيض» رصيــــده إلى 16 نقطة، بينما بقي «البرتقالي» على رصيده السابق 14 نقطة.
وفي لقاء آخر، فاز الصليبخات على الفحيحيل 36-27 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 8 نقاط.
هذا، وستخلد جمع الفرق لراحه اليوم، على أن تستأنف منافسات الدوري غدا بإقامة 3 مباريات تجمع كاظمة مع التضامن والفحيحيل مع النصر والعربي مع الصليبخات.
من جهة أخرى، تواصلت تدريبات منتخباتنا الوطنية للشباب والناشئين على نفس الصالة استعدادا للمشاركة في البطـــــــولة الخليجية للشباب المقررة في الشارقة، والتي يشارك فيها الأزرق بمنتخبنا الناشئ والبطولة العربية للشباب المقررة في المغرب التي يشارك فيها منتخبنا الشاب.

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