الكويت والقادسية يضعان قدماً في نهائي ((السلة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
وضع فريقا الكويت والقادسية قدما في المباراة النهائية للدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزهما في الجولة الأولى لمواجهات «البلاي أوف» للدور قبل النهائي، والتي أقيمت مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث تغلب الكويت على العربي 104-100، تبعه القادسية بالفوز على كاظمة 85-81.
وجاءت الجولة الأولى للدور قبل النهائي مثيرة بكل تفاصيلها حتى لحظاتها الأخيرة، بعدما قدمت الفرق الأربعة مستويات عالية وأداء لافتا، وكاد العربي أن يفاجئ الكويت بطل الدوري في المباراة الأولى، بعدما تألق لاعبيه علي الهدهود (29 نقطة)، والمحترف ديكيمبي مالك (23 نقطة)، كيندال ديكس (14 نقطة)، وذلك رغم أن النصف الأول من المواجهة شهد تقدم الكويت بفارق 13 نقطة (47-34)، حيث كانت العودة كبيرة للأخضر في الربع الثالث وقلص الفارق إلى نقطتين فقط (71-73)، لكن جودة لاعبي الكويت حمد ومحمد عدنان، وعمران جوهر، وتركي حمود، والرميات الثلاثية لأليكس الغيص وكادي لالان، واختراقات ماركوس هانت المتتالية أنهت المباراة لمصلحتهم في النهاية.
وعقب اللقاء طالب رئيس جهاز كرة السلة بالعربي عدنان أبل عبر حسابه في منصة (x) بمحاسبة حكام مباراته مع الكويت، مهددا بالانسحاب من الدوري.
وجاءت المباراة الثانية أكثر إثارة في تفاصيلها من سابقتها، إذ تقدم القادسية في الربع الأول 27-19، وقلص كاظمة الفارق إلى 5 نقاط في نهاية الربع الثاني (35-40)، لكن «الأصفر» حافظ على فارق النقاط الثلاث في الربع الثالث (62-57)، وكاد «البرتقالي» أن يعدل النتيجة في اللحظات الأخيرة للمباراة، لكن الكلمة الأخيرة كانت للقادسية.
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