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الكويت والقادسية يضعان قدماً في نهائي ((السلة))

4/15/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
وضع فريقا الكويت والقادسية قدما في المباراة النهائية للدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزهما في الجولة الأولى لمواجهات «البلاي أوف» للدور قبل النهائي، والتي أقيمت مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث تغلب الكويت على العربي 104-100، تبعه القادسية بالفوز على كاظمة 85-81.
وجاءت الجولة الأولى للدور قبل النهائي مثيرة بكل تفاصيلها حتى لحظاتها الأخيرة، بعدما قدمت الفرق الأربعة مستويات عالية وأداء لافتا، وكاد العربي أن يفاجئ الكويت بطل الدوري في المباراة الأولى، بعدما تألق لاعبيه علي الهدهود (29 نقطة)، والمحترف ديكيمبي مالك (23 نقطة)، كيندال ديكس (14 نقطة)، وذلك رغم أن النصف الأول من المواجهة شهد تقدم الكويت بفارق 13 نقطة (47-34)، حيث كانت العودة كبيرة للأخضر في الربع الثالث وقلص الفارق إلى نقطتين فقط (71-73)، لكن جودة لاعبي الكويت حمد ومحمد عدنان، وعمران جوهر، وتركي حمود، والرميات الثلاثية لأليكس الغيص وكادي لالان، واختراقات ماركوس هانت المتتالية أنهت المباراة لمصلحتهم في النهاية.
وعقب اللقاء طالب رئيس جهاز كرة السلة بالعربي عدنان أبل عبر حسابه في منصة (x) بمحاسبة حكام مباراته مع الكويت، مهددا بالانسحاب من الدوري.
وجاءت المباراة الثانية أكثر إثارة في تفاصيلها من سابقتها، إذ تقدم القادسية في الربع الأول 27-19، وقلص كاظمة الفارق إلى 5 نقاط في نهاية الربع الثاني (35-40)، لكن «الأصفر» حافظ على فارق النقاط الثلاث في الربع الثالث (62-57)، وكاد «البرتقالي» أن يعدل النتيجة في اللحظات الأخيرة للمباراة، لكن الكلمة الأخيرة كانت للقادسية.

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