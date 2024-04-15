الفحيحيل يعاود التدريبات ويلتقي كاظمة الخميس

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
عاود فريق الفحيحيل مساء أمس الأول تدريباته اليومية بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق عقب انتهاء الجولة الثالثة لمجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة في 8 الجاري التي شهدت فوز الفريق على النصر 3-1.
وجاءت الحصة التدريبية الأولى للفريق مكتملة العدد، بعدما شارك أغلب لاعبي الفريق بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب، الذي ركز على رفع معدل اللياقة البدنية للفريق، تحضيرا للمباراة الودية التي تجمعه مع كاظمة مساء الخميس المقبل، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل مواجهة العربي ضمن منافسات الجولة الـ 4 لمجموعة البطولة في 27 الجاري.
ويحرص الجهازان الفني والإداري للفحيحيل، على توفير أفضل السبل للفريق لمواصلة تقديم المستويات المتميزة التي قدمها الموسم الحالي، ولتعزيز حظوظه في المحافظة على المركز الرابع حاليا برصيد 27 نقطة، متقدما على السالمية الخامس صاحب الـ 25 نقطة، والنصر سادس الترتيب بـ 24 نقطة.
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