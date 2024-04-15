((الهوكي)) يستهل مشواره اليوم في مونديال العالم بمواجهة ماليزيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) يستهل منتخبنا لهوكي الجليد اليوم مشواره في بطولة كاس العالم للرجال 2024 للمستوى الرابع المقامة في الكويت بمواجهة ماليزيا على صالة التزلج ببيان عند الـ 6 مساء، تسبقها مباراة منغوليا وإندونيسيا في الـ 2 عصرا، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة التي تقام بحضور ورعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي عند الـ5 مساء من خلال حفل افتتاح بمشاركة براعم مدرسة الهوكي ثم طابور عرض المنتخبات المشاركة.
وتقام البطولة على مدار 4 أيام بإشراف كامل من الاتحاد الدولي للعبة فنيا وتحكيميا وتنظيميا، كما تكتسب البطولة أهمية كبيرة كونها تؤهل المتوج إلى المستوى الثالث في هذه البطولة العالمية.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري ان حفل الافتتاح سيشهد العديد من الفقرات المميزة، معربا عن أمله في تحقيق الاستفادة القصوى من الاستضافة العالمية بتأهل الأزرق للمستوى الثالث، ومضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة فهيد العجمي بذلت جهدا مضاعفا خلال الفترة الماضية وانتهت من كل الأمور اللوجستية الخاصة بالاستضافة بصورة احترافية لاقت استحسان الاتحاد الدولي الذي يشرف على البطولة من جميع الجوانب.
وخاض منتخب الكويت معسكرا تدريبيا في دبي استعدادا للبطولة، كما كثف استعداداته طوال الفترة الماضية من خلال مباريات ودية قوية مع فرق محترفة خلال معسكر الإمارات.
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