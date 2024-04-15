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((الهوكي)) يستهل مشواره اليوم في مونديال العالم بمواجهة ماليزيا

4/15/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستهل منتخبنا لهوكي الجليد اليوم مشواره في بطولة كاس العالم للرجال 2024 للمستوى الرابع المقامة في الكويت بمواجهة ماليزيا على صالة التزلج ببيان عند الـ 6 مساء، تسبقها مباراة منغوليا وإندونيسيا في الـ 2 عصرا، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة التي تقام بحضور ورعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي عند الـ5 مساء من خلال حفل افتتاح بمشاركة براعم مدرسة الهوكي ثم طابور عرض المنتخبات المشاركة.
وتقام البطولة على مدار 4 أيام بإشراف كامل من الاتحاد الدولي للعبة فنيا وتحكيميا وتنظيميا، كما تكتسب البطولة أهمية كبيرة كونها تؤهل المتوج إلى المستوى الثالث في هذه البطولة العالمية.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري ان حفل الافتتاح سيشهد العديد من الفقرات المميزة، معربا عن أمله في تحقيق الاستفادة القصوى من الاستضافة العالمية بتأهل الأزرق للمستوى الثالث، ومضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة فهيد العجمي بذلت جهدا مضاعفا خلال الفترة الماضية وانتهت من كل الأمور اللوجستية الخاصة بالاستضافة بصورة احترافية لاقت استحسان الاتحاد الدولي الذي يشرف على البطولة من جميع الجوانب.
وخاض منتخب الكويت معسكرا تدريبيا في دبي استعدادا للبطولة، كما كثف استعداداته طوال الفترة الماضية من خلال مباريات ودية قوية مع فرق محترفة خلال معسكر الإمارات.

MENAFN15042024000130011022ID1108098339

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