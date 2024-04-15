وليد جمعة: ((ساحرة الشمال)) مليئة بالرعب والغموض

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
عبر الفنان الشاب وليد جمعة عن سعادته بالمشاركة في مسرحية الرعب الكوميدية الهادفة «ساحرة الشمال» مع نخبة من النجوم، في مقدمتهم الفنان القدير عبدالعزيز المسلم وقال: تعرض المسرحية على مسرح نادي القادسية الرياضي وسط إقبال جماهيري كبير، وهذا ليس بغريب على أعمال «مسرح السلام» التي ينتظرها الجمهور بشغف، خصوصا أنها مليئة بالإبهار البصري والسمعي.
وتابع جمعة: النجم عبدالعزيز المسلم رائد مسرح الرعب ولديه خبرة طويلة في هذا المجال وأعماله تتضمن رسائل مهمة للمجتمع، ونحن كشباب نتعلم منه الكثير، ونستفيد من نصائحه، فهو يدعمنا ويشجعنا ويوجهنا إلى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن قصة «ساحرة الشمال» جديدة ومليئة بالرعب والغموض، متمنيا أن يكون دائما عند حسن الظن به.
يذكر أن مسرحية «ساحرة الشمال»، تأليف وإخراج وبطولة: عبدالعزيز المسلم، ويشاركه في التمثيل: فتات سلطان، مي البلوشي، حسن إبراهيم، عبدالله المسلم، أحمد التمار، علي العلي، شيماء قمبر، إيمان قمبر، علي القريشي، وليد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.
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