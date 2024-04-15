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وليد جمعة: ((ساحرة الشمال)) مليئة بالرعب والغموض

4/15/2024 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
عبر الفنان الشاب وليد جمعة عن سعادته بالمشاركة في مسرحية الرعب الكوميدية الهادفة «ساحرة الشمال» مع نخبة من النجوم، في مقدمتهم الفنان القدير عبدالعزيز المسلم وقال: تعرض المسرحية على مسرح نادي القادسية الرياضي وسط إقبال جماهيري كبير، وهذا ليس بغريب على أعمال «مسرح السلام» التي ينتظرها الجمهور بشغف، خصوصا أنها مليئة بالإبهار البصري والسمعي.
وتابع جمعة: النجم عبدالعزيز المسلم رائد مسرح الرعب ولديه خبرة طويلة في هذا المجال وأعماله تتضمن رسائل مهمة للمجتمع، ونحن كشباب نتعلم منه الكثير، ونستفيد من نصائحه، فهو يدعمنا ويشجعنا ويوجهنا إلى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن قصة «ساحرة الشمال» جديدة ومليئة بالرعب والغموض، متمنيا أن يكون دائما عند حسن الظن به.
يذكر أن مسرحية «ساحرة الشمال»، تأليف وإخراج وبطولة: عبدالعزيز المسلم، ويشاركه في التمثيل: فتات سلطان، مي البلوشي، حسن إبراهيم، عبدالله المسلم، أحمد التمار، علي العلي، شيماء قمبر، إيمان قمبر، علي القريشي، وليد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

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