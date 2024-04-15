رشة عطر.. واختلاف الثقافات!

(MENAFN
- Al-Anbaa) يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حُبِّبَ إليّ من دنياكم النساء، والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة».
يقول العلامة عبدالعزيز بن باز: والطيب كل ما له شم طيب من دهن العود، دهن الورد، العنبر إلى غير ذلك، البخور، الطيب، لا يتقيد بشيء، فكل ما كانت له رائحة طيبة يسمى «طيب».
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لأحكي لكم قليلا عن أنفسكم، يفتح أحدنا «الدرج» أو «الرف» المخصص للعطور فيجد عشرات، بل ربما المئات من أنواع العطور والرشوش المكدسة والمرصوصة بجانب بعضها البعض، من كل الماركات والشركات العالمية والمحلية، ذات الرائحة الزكية النفاذة، والتي نحرص على شرائها واقتنائها كي نجعلها من الممتلكات الخاصة التي نلجأ إليها في جميع المناسبات.
ويعتبر إدمان اقتناء العطور إحدى مشكلات العصر الحديث، فمحبو العطور بأصنافها لا يستطيعون الامتناع ولا يريدون الاكتفاء من شراء المزيد منها، فكلما نظروا إلى زجاجة عطر جديدة، هاجت عندهم المشاعر، واختلطت لديهم الأحاسيس، وغاب عنهم العقل، واختل لديهم الاتزان، وسارعوا إلى ضمه لمقتنياتهم، مع عدم حاجتهم له، وأصبحت العطور جزءا لا يتجزأ من ثقافات وعادات الشعوب، فلكل بلد طريقته وعاداته في استعمالها، ولكل قطر روائح وعطور يفضلها على غيرها.
والروائح الزكية هي الوسيلة والغاية، وهي الملاذ والمأمن، وهي الإحساس وبالشعور بها يعتدل المزاج والنفسية، وبها أيضا تعلي عندك شعور الاستحقاق، فتزيد ثقتك بنفسك، واعتدادك بذاتك.
كما أن القصص مع العطور لا تنتهي، والمواقف التي مررنا بها كثيرة جدا، فالروائح الزكية مفتاح للكثير من العلاقات والصداقات الممتدة عبر الزمن.
يأتي إليك أحد الأشخاص والابتسامة تعلو محياه ويسألك عن نوع العطر الذي تضعه لأنه قد أعجب به، وتنشأ بينكما بعد ذلك علاقة وصداقة تمتد لفترة طويلة، أذكر أنني كنت في رحلة مع الجار العزيز صديق الطفولة «جراح» لدولة آيسلندا، وبعد انتهاء إحدى الجولات ونحن في الباص بانتظار الرجوع إلى العاصمة قدم لي شخص وسألني عن العطر الذي أضعه لأن رائحته جميلة جدا، فذكرت له بأنه عطر محلي الصنع وغير موجود، ولكنني مستعد أن أوفره له هدية مني كعربون صداقة، وسألته عن بلده وأين يعيش فأخبرني بأنه من كولومبيا وأنه يعيش في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، وفعلا بعد رجوعي للكويت اشتريت هذا العطر واحتفظت به لحين موعد سفري القادم إلى أميركا، وأرسلته له عبر البريد، كان سعيدا جدا بهذه الهدية التي لا تقدر بثمن، فالهدية بقيمتها المعنوية لا بقيمتها المادية.
وكان هذا العطر مميزا في ثباته وفوحانه ومتوافر، لكن ليس بكثرة لأنه من العطور القديمة.
وأذكر أن أحد الأصدقاء أهدى لي عطرا فرششت منه ودخلت لآكل في أحد مطاعم مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وأنا أطلب فوجئت بأن إحدى العاملات صرخت وقالت إن العطر الذي تضعه جميل جدا، وأن الرائحة قد وصلت إليها بالرغم من وجود عدد كبير من الناس في المكان.
رائحة العطور الجميلة، هي بوابة للتعارف، وتوثيق العلاقات وتوطيدها، فكم من علاقات نمت وكبرت بسبب إعجاب أحد الأطراف برائحة الطرف الآخر، وكم من طرف لأن جانبه بعد شدة، وهدأ بعد ثورة، بسبب «رشة عطر».
العطور النفاذة مرغوبة ومطلوبة، وتباع بأغلى الأثمان ولكن ليست عند الكل، أذكر أثناء دراستي للغة بمدينة كوكفيل بولاية تينيسي، أنني كنت أحرص على أن أتعطر وأستخدم الزيوت العطرية، واللوشن وأتبخر بعد ذلك ثم أذهب إلى المعهد وكأنني ذاهب إلى مناسبة خاصة، فكان بعض الأجانب ينزعج من الرائحة الزكية والنفاذة لا لأن العطر ليس بجميل ولكن لأن العطر ثقيل ومزعج للأنف، وكنت أستغرب من ردة فعلهم، ولكن مع طول إقامتي لديهم تفهمت هذا الشعور، فالعطر «إحساس».
كذلك في النادي وأثناء ممارسة الرياضة قد يأتي إليك شخص ويسألك عن رائحة عطرك الفواحة والجذابة، أذكر أنه حصل معي نفس هذا الأمر مع أحد الأشخاص في النادي، وبعد سؤاله أصبح صديقي المفضل يسلم علي ويشير إلي كلما تقابلنا في النادي.
كما قد تنشأ علاقة خاصة بين العطر والمشتري أحيانا، وتتجذر هذه العلاقة حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من شخصيتك وكينونتك، وكان لدينا معلم في المدرسة نشعر بقدومه أو نحس بوجوده من رائحة المكان، كان يتميز بعطر فواح ورائحة فريدة قل أن تجد له نظيرا.
وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العطور كلها جميلة؟، وأجد نفسي مرغما على الإجابة بنعم، فلا توجد شركة أو وكالة عالمية أو أشخاص مختصين يقومون بصناعة عطور بشعة الرائحة، ولكن اختلاف الأذواق والمنشأ والبيئة تجعل من روائح ما مستحسنة عندك ومستقبحة عند غيرك.
كان لدي صديق من الهند يأتي لي بهدية حينما يرجع من بلده، عطر أو دهن الصندل، وكنت لا أطيق رائحته وهي بالنسبة له جميلة ورائعة لدرجة أنه يقدمها لصديقه الخاص.
ومع العولمة وامتزاج الثقافات والمناداة بالمساواة بين الجنسين، تصدر جانب العطور وساوى بين الجنسين، فأصبحت كثير من العطور «Unisex».
إن الحديث عن العطور بالنسبة لي ممتع وجميل وذو رائحة زكية، ولكن للقارئ حدا وقدرة بالصبر على قراءة المكتوب، مهما كان حسنا فالمعروض كثير، والفكرة قد وصلت، فلم الإثقال على كواهلكم؟!
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