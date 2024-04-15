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رشة عطر.. واختلاف الثقافات!

4/15/2024 11:31:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حُبِّبَ إليّ من دنياكم النساء، والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة».
يقول العلامة عبدالعزيز بن باز: والطيب كل ما له شم طيب من دهن العود، دهن الورد، العنبر إلى غير ذلك، البخور، الطيب، لا يتقيد بشيء، فكل ما كانت له رائحة طيبة يسمى «طيب».
***
لأحكي لكم قليلا عن أنفسكم، يفتح أحدنا «الدرج» أو «الرف» المخصص للعطور فيجد عشرات، بل ربما المئات من أنواع العطور والرشوش المكدسة والمرصوصة بجانب بعضها البعض، من كل الماركات والشركات العالمية والمحلية، ذات الرائحة الزكية النفاذة، والتي نحرص على شرائها واقتنائها كي نجعلها من الممتلكات الخاصة التي نلجأ إليها في جميع المناسبات.
ويعتبر إدمان اقتناء العطور إحدى مشكلات العصر الحديث، فمحبو العطور بأصنافها لا يستطيعون الامتناع ولا يريدون الاكتفاء من شراء المزيد منها، فكلما نظروا إلى زجاجة عطر جديدة، هاجت عندهم المشاعر، واختلطت لديهم الأحاسيس، وغاب عنهم العقل، واختل لديهم الاتزان، وسارعوا إلى ضمه لمقتنياتهم، مع عدم حاجتهم له، وأصبحت العطور جزءا لا يتجزأ من ثقافات وعادات الشعوب، فلكل بلد طريقته وعاداته في استعمالها، ولكل قطر روائح وعطور يفضلها على غيرها.
والروائح الزكية هي الوسيلة والغاية، وهي الملاذ والمأمن، وهي الإحساس وبالشعور بها يعتدل المزاج والنفسية، وبها أيضا تعلي عندك شعور الاستحقاق، فتزيد ثقتك بنفسك، واعتدادك بذاتك.
كما أن القصص مع العطور لا تنتهي، والمواقف التي مررنا بها كثيرة جدا، فالروائح الزكية مفتاح للكثير من العلاقات والصداقات الممتدة عبر الزمن.
يأتي إليك أحد الأشخاص والابتسامة تعلو محياه ويسألك عن نوع العطر الذي تضعه لأنه قد أعجب به، وتنشأ بينكما بعد ذلك علاقة وصداقة تمتد لفترة طويلة، أذكر أنني كنت في رحلة مع الجار العزيز صديق الطفولة «جراح» لدولة آيسلندا، وبعد انتهاء إحدى الجولات ونحن في الباص بانتظار الرجوع إلى العاصمة قدم لي شخص وسألني عن العطر الذي أضعه لأن رائحته جميلة جدا، فذكرت له بأنه عطر محلي الصنع وغير موجود، ولكنني مستعد أن أوفره له هدية مني كعربون صداقة، وسألته عن بلده وأين يعيش فأخبرني بأنه من كولومبيا وأنه يعيش في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، وفعلا بعد رجوعي للكويت اشتريت هذا العطر واحتفظت به لحين موعد سفري القادم إلى أميركا، وأرسلته له عبر البريد، كان سعيدا جدا بهذه الهدية التي لا تقدر بثمن، فالهدية بقيمتها المعنوية لا بقيمتها المادية.
وكان هذا العطر مميزا في ثباته وفوحانه ومتوافر، لكن ليس بكثرة لأنه من العطور القديمة.
وأذكر أن أحد الأصدقاء أهدى لي عطرا فرششت منه ودخلت لآكل في أحد مطاعم مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وأنا أطلب فوجئت بأن إحدى العاملات صرخت وقالت إن العطر الذي تضعه جميل جدا، وأن الرائحة قد وصلت إليها بالرغم من وجود عدد كبير من الناس في المكان.
رائحة العطور الجميلة، هي بوابة للتعارف، وتوثيق العلاقات وتوطيدها، فكم من علاقات نمت وكبرت بسبب إعجاب أحد الأطراف برائحة الطرف الآخر، وكم من طرف لأن جانبه بعد شدة، وهدأ بعد ثورة، بسبب «رشة عطر».
العطور النفاذة مرغوبة ومطلوبة، وتباع بأغلى الأثمان ولكن ليست عند الكل، أذكر أثناء دراستي للغة بمدينة كوكفيل بولاية تينيسي، أنني كنت أحرص على أن أتعطر وأستخدم الزيوت العطرية، واللوشن وأتبخر بعد ذلك ثم أذهب إلى المعهد وكأنني ذاهب إلى مناسبة خاصة، فكان بعض الأجانب ينزعج من الرائحة الزكية والنفاذة لا لأن العطر ليس بجميل ولكن لأن العطر ثقيل ومزعج للأنف، وكنت أستغرب من ردة فعلهم، ولكن مع طول إقامتي لديهم تفهمت هذا الشعور، فالعطر «إحساس».
كذلك في النادي وأثناء ممارسة الرياضة قد يأتي إليك شخص ويسألك عن رائحة عطرك الفواحة والجذابة، أذكر أنه حصل معي نفس هذا الأمر مع أحد الأشخاص في النادي، وبعد سؤاله أصبح صديقي المفضل يسلم علي ويشير إلي كلما تقابلنا في النادي.
كما قد تنشأ علاقة خاصة بين العطر والمشتري أحيانا، وتتجذر هذه العلاقة حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من شخصيتك وكينونتك، وكان لدينا معلم في المدرسة نشعر بقدومه أو نحس بوجوده من رائحة المكان، كان يتميز بعطر فواح ورائحة فريدة قل أن تجد له نظيرا.
وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العطور كلها جميلة؟، وأجد نفسي مرغما على الإجابة بنعم، فلا توجد شركة أو وكالة عالمية أو أشخاص مختصين يقومون بصناعة عطور بشعة الرائحة، ولكن اختلاف الأذواق والمنشأ والبيئة تجعل من روائح ما مستحسنة عندك ومستقبحة عند غيرك.
كان لدي صديق من الهند يأتي لي بهدية حينما يرجع من بلده، عطر أو دهن الصندل، وكنت لا أطيق رائحته وهي بالنسبة له جميلة ورائعة لدرجة أنه يقدمها لصديقه الخاص.
ومع العولمة وامتزاج الثقافات والمناداة بالمساواة بين الجنسين، تصدر جانب العطور وساوى بين الجنسين، فأصبحت كثير من العطور «Unisex».
إن الحديث عن العطور بالنسبة لي ممتع وجميل وذو رائحة زكية، ولكن للقارئ حدا وقدرة بالصبر على قراءة المكتوب، مهما كان حسنا فالمعروض كثير، والفكرة قد وصلت، فلم الإثقال على كواهلكم؟!

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