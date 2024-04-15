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كويت الخير والاستقرار

4/15/2024 11:31:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقترب قليلا من الإيجابيات التي تشجع على مزيد من التطور والازدهار، تلك التي نرى أنها كثيرة في بلدنا الغالي الكويت، ومدعاة لفخرنا جميعا، وهذه الإيجابيات ما هي إلا حصيلة مجهودات قام بها أصحاب الشأن في البلد، وحرصوا فيها على مصلحة الوطن والمواطنين، مع الابتعاد عن السلبيات التي يقع فيها البعض، من دون أن يكون للوطن رصيد من حبه، وهذه السلبيات قليلة جدا، والمسؤولون في البلد لها بالمرصاد، وسيخلصوننا من شرها إن شاء الله.
إن من الإيجابيات التي نعتز بها عملة الكويت، التي تعدّ في مصاف العملات العالمية عالية القيمة، وهذا الأمر يؤكد لنا أن الاقتصاد الكويتي يشهد تطورا ملحوظا، انعكس بشكل مباشر على الدينار الكويتي، الذي يحتل مراتب أولى في القوة.
كما أن الأمن الذي ينعم به الجميع على أرض الكويت الطيبة، مواطنين ووافدين، يدعونا إلى أن نكون في أفضل حالاتنا، حيث إن الكويت تتمتع بهذه الميزة التي هي ليست بجديدة، بل إنها قديمة، حيث عاش الأجداد والآباء في حب ووئام واستقرار وأمان، رغم صعوبة الأحوال.
فالكويت - والحمد لله - لم تبخل على كل أهلها وأعطت لهم ما يضمن لهم الاستقرار والعيش في رفاهية وسعادة، بل إنها وسعت دائرة الخير ليعم كل المقيمين الشرفاء، الذين يحبون أرضها ويقدرون قيمتها العالمية.
إن تاريخ الكويت البعيد يشهد أن الكويتيين كانوا على قدر المسؤولية واستطاعوا أن ينهضوا ببلدهم، ليضعوها في مصاف الدول المتقدمة، التي تنعم بالإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير بما لا يمس خصوصيات الآخرين.
إنها الكويت بقيادتها الحكيمة تمضي قدما في طريق التطور، ولا تغفل مجريات الأحداث في محيطها الخارجي، بل إنها تلعب أدوارا إيجابية في إحلال السلام بين الشعوب ويؤلمها كثيرا الصراعات التي تحدث في بعض المناطق من العالم، وتسعى بكل ما تمتلك مكانة وخبرة ديبلوماسية من أجل تخفيفها، من خلال مساعداتها الخيرية والإنسانية، ووقوفها الصادق مع الحق مهما كانت توابعه.
إنها الكويت التي ندعو الله لها بدوام الاستقرار والأمان والخير، ودوام السعادة والرفاهية لأهلها الطيبين، الذين يسارعون في الخيرات، ويبادرون في مد الأيادي البيضاء لكل محتاج.

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