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ما أروع السكون والانطلاق!

4/15/2024 11:31:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثيرة هي المرات التي تجد نفسك فيها جالسا مع أشخاص لا تشعر بالارتياح معهم، أشخاص لا يتمتعون بحسن الحديث والكلام، أشخاص يأتون بأنواع مختلفة، شخصياتهم مستفزة للغاية والتعامل معهم أشبه بالعذاب، أشخاص طفيليون، حسودون فضوليون، غير محبوبين، أشخاص متغطرسون مستمتعون غير مبالين مهووسون بذواتهم، أشخاص يقللون من شأن الآخرين..إلخ، يجعلونك تشعر بعدم الاستلطاف! والاستياء والنفور.
في الحقيقة، إن أغلبنا مر أو ما زال يمر بمثل تلك المواقف ويجد صعوبة في قدرته على التخلي عن مثل تلك العلاقات، وكأنه مجبر عليها!
ولنبدأ من هذه الكلمة ألا وهي «الإجبار»، تأكد دائما أن أي سلوك تقوم به وتشعر أنك مجبر عليه يكون مربوطا بعقلك اللاواعي، وهو القائد الذي يجبرك على هذا السلوك، على سبيل المثال كالمجاملات الكاذبة، حيث تقوم بالتصرف والتظاهر بطريقة راقية، وجل اهتمامك رأي الناس بك والسعي لتكوين سمعة طيبة عنك، خوفا من إطلاق الآخرين لأحكام سيئة عليك، وسلوك كهذا سيجلب لك الكثير من المشاكل؛ لأنه سيجعلك في حالة منافسة دائمة وسيشعرك هذا بالتقيد، وفي المقابل سيغرقك بسعادة مزيفة.
الخوف من الشعور بالرفض، ما سيجعلك تتمسك بعلاقات مزيفة خوفا من أن تصبح وحيدا أو منبوذا لا أحد يحبك، وقد يكون هذا نابعا من رغبتك انت، لكن سيشعرك بالارتباك والاضطراب والضعف بمجرد أن يتخلى أحد عنك أو يقل عدد علاقاتك.
وهنا عليك التحرر من الخوف والسعي الى رفع قيمتك الذاتية، وألا تجعل من هذا الخوف يدخلك بعلاقات مزيفة تجنبا من الاتهامات التي سيقذفها الناس في وجهك.
فيجب عليك أن تكون «أنت»، وتفعل الشيء الذي يشعرك بالراحة السلام، ولكن حبذا لو فعلته بلطف وبحب، فسيصل هذا الشعور للآخرين صدقني، سيصل لهم سواء إن كان شعورا صادقا أو شعورا متصنعا، لذلك قف وقفة حقيقية مع نفسك، وقم بحسم الأمور بلا تردد، فحياتك أولى وأحق أن تعيشها وتركز فيها.
فليس من الأنانية أن تتخلص من العلاقات غير المناسبة او المزيفة او المستنزفة لك، بل هذا من أبسط حقوقك، وانا لا اشجع هنا على قطع العلاقات بقدر ما اشجع على عملية التقليم.
اصنع حياتك بنفسك، وعليك أن تدرك أن ميدانك الأول هو «نفسك»، فالناس في هذه الحياة على أنواع هناك من يصنع الأحداث، وهناك من يتأثر بما يحدث، وهناك أناس لا يدرون ماذا يحدث، وهنا يقع على عاتقك أن تقرر من ستكون من بين هؤلاء؟
لا تتقيد، لا تتصنع، لا تجبر نفسك على شيء، كي لا تصبح كالدمية التي يحركها الآخرون كما يريدون، بلا هوية ثابتة أو رأي، كي لا تجد حياتك تدور حول احتياجات الآخرين وآرائهم لا احتياجاتك.
وثق بأنك ستتشافى مع الوقت بعد تقليمك لأي علاقة تكون انت مجبرا عليها، فلا تستعجل الأمور، وستشعر بعد فترة أن علاقاتك قد أصبحت معدودة، وقد تكاد ان تكون وحيدا وتشعر بالملل والإحباط، ولكن تأكد أنها «مرحلة السكون» التي تسبق مرحلة الانطلاق.
ومــا أروعــها من مرحـلة، حيث إن الفكرة الأساسية هــي أن هذا الوضع المؤقــت سيحررك من الزيف ويمهد لك الطــريق لفتح أبواب علاقات أفضل مع أشخاص أوعى وانضج.
وتأكد دائما أن أي علاقة حقيقية ونابعة من شعور حقيقي ستثمر وتجمل روحك وحياتك وستكون المنفعة متبادلة كلها دعم وتطوير وتكامل وحب.

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