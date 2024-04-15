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وقفة مع الصبر

4/15/2024 11:31:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحياة بطبيعتها لا تخلو من الهموم والمصائب وفيها الكثير من الآلام والمتاعب، والإنسان فيها لابد له من أمر يعينه على ما يبتلى به فيها. نعم، هكذا هي الحياة، والصبر هو ما يعين على تخفيف الآلام وتهوين المصائب وتيسير الصعاب فيها، فيلتقي الصبر بأقدار الله تعالى فيخفف من شدتها وحدتها، فنتذكر قول الله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في كبد ـ البلد: 4)، وهذه آية عظيمة اختصرت حقيقة الحياة التي جبلت على الأقدار والكدر.
لذلك دعا الإسلام إلى خلق الصبر، وحث على التحلي به فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ـ البقرة: 153).
«الصبر» خلق الأنبياء ومن سماتهم وهو صفة الصالحين، وقد أمر الله عز وجل نبيه بالصبر، كما صبر أولو العزم من الرسل فقال تعالى: (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ـ الأحقاف: 35).
فهل ينتصر المنتصر إلا بالصبر، وهل يكتسب الإنسان الشجاعة إلا بالصبر، وهل يكابد المسلم المرض ويقاومه لو لم يكن صبورا؟!
مع زيادة ضغوط الحياة اليومية تزداد حاجة الإنسان إلى تعلم الصبر في مواجهة المشكلات والإحباطات المختلفة. فالدراسات الطبية تشير إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لضغوطات الحياة ويعانون من نفاد الصبر هم أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والقلق النفسي، وزيادة في ضربات القلب، كما يؤثر على الذهن والجهاز العصبي.
فكيف يصبح الشخص أكثر صبرا؟، وهناك عدة طرق منها: إعادة تقييم الموقف الذي سبب التوتر والنظر إليه من منظور مختلف، البحث عن فوائد ناتجة عن هذا الموقف، التدريب اليومي لمواقف بسيطة في الحياة اليومية لتعلم الصبر والتدرب عليه. كذلك التحدث مع الآخرين عن جهودك للتحلي بالصبر، فهذا يعمل على تشجيعك وتشجيع الآخرين على مواجهة المواقف الصعبة.
ولا تنسَ عزيزي القارئ التأمل في فوائد الصبر الصحية، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الأكثر صبرا يتمتعون بصحة أفضل ويكون لديهم المزيد من الرضا عن الحياة وكثير من الأمل واحترام الذات.
وتذكر أن كل شيء في هذه الحياة يحدث لسبب، فالأيام الجيدة تخبرك بأن الحياة جميلة، والأيام السيئة تخبرك بأن هناك الكثير لتتعلمه في هذه الدنيا، وتذكر قول الله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ـ الطلاق: 1)، وهذه آية من القرآن الكريم كفيلة بأن تهزم ضعفك ويأسك، فالله تعالى هو من يتكفل برزقك وسعادتك ومستقبلك.
فلا تحزن وربك الله، فالصبر هو السبيل لتحقيق الأمنيات مع الثقة بالله عز وجل، وأن الصابر في معية الله وعونه ورحمته.
تذكر عزيزي القارئ أن الصبر دأب الأنبياء والمرسلين وعبادة يتقرب بها العبد لربه فيرضى بما قسم الله له، راجيا منه المغفرة والرحمة والخير في الدنيا والآخرة.

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