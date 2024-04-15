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الفصل الدراسي والإجازات؟

4/15/2024 11:31:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل إجازة عيد الفطر السعيد صدرت العديد من القرارات التي تحدد مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية! والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يتم طرحه وتداوله كل عام: هل المدة الدراسية الموضوعة للفصل الدراسي طُبقت بأكملها؟
بمعنى أوضح وعلى سبيل المثال لا للحصر: عندما يقر على إحدى المراحل الدراسية أن الفصل الدراسي يكون على 13 أسبوعا دراسيا وأن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني تبدأ بتاريخ 5/5/2024، نقف ونسأل: هل 13 أسبوعا تتضمن الإجازات والعطل الرسمية؟ أم أنها تخلو من العطل والإجازات؟
إذا قمنا بحسبة بسيطة على التواريخ الموضوعة وفق القرارات التربوية والتعليمية نجد الآتي:
أن فترة الـ 13 أسبوعا تضمنت الإجازات والعطل الرسمية والعطل الطارئة (الأمطار، الأعياد الوطنية، الانتخابات، وغيرها من العطل)، وهنا نجد أن النتيجة وفقا لتلك العطل أن الفصل الدراسي انحصر في عشرة أسابيع دراسية، أي أن الطالب لم يقم بالتحصيل العلمي المطلوب، ولم تأخذ المناهج الدراسية حقها في شرح المعلمين للطلبة، وهنا تكمن الكارثة التربوية والعلمية بالفاقد التعليمي الذي سيتراكم مع كل مرحلة وصف دراسي!
تلك هي قضيتنا وتلك إضاءتنا التي تنحصر في من يضع تواريخ بداية الفصل الدراسي وختامها بامتحانات الفصل، فمن المفترض أن من يضع التواريخ لابد أن يضع في عين الاعتبار الإجازات والعطل الرسمية، بل لابد أن يعوض الطالب بالإجازات الطارئة أيضا، فالأسابيع الدراسية لابد أن تستوفي ساعاتها الدراسية الممنوحة للطالب، فالفصل الدراسي ليس بعدد الأسابيع الدراسية بل بالساعات الدراسية الفعلية التي لابد أن يجتازها الطالب في كل فصل دراسي.
مسك الختام: إضاءتنا ليست وليدة اليوم، بل إن ما جاء في سطور مقالنا وحروف كلماته هناك الكثير من المهتمين بالعملية التربوية والتعليمية قد تحدثوا وكتبوا عنه في السابق ونادوا بتلافي هذا الخطأ الجسيم الذي يسمى بـ «الأسابيع الدراسية» لأنها بالأساس ساعات دراسية، والسؤال: هل يقوم أبناؤنا الطلبة بتحصيل ساعاتهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، إذا قمتم بخصم الإجازات والعطل الرسمية والعطل الطارئة؟
والله من وراء القصد.

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