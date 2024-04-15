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كلنا للكويت

4/15/2024 11:31:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المواطنون يتطلعون لأن تكون بداية المجلس الجديد بداية وفاق تام بين المجلسين، حيث يحرص الجميع على أن يتفرغ المجلسان لتبنّي مشاريع تنموية لصالح المواطنين.
والكويت بلد الجميع، ولا شك أن الكل يحرص على أن تسود العلاقة بين المجلسين التفاهم التام. والمرحلة المقبلة تعتبر مرحلة مهمة في التقدم نحو بناء مستقبل زاهر للكويت بلد الجميع.
«كلنا للكويت والكويت لنا» هذا هو الشعار الذي أعلنه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بعد أن تم التحرير الكامل لتراب الكويت الطاهر من المحتل الغادر، ونرجو أن يقوم المجلسان بتعميم هذا الشعار حتى يركز أعضاء السلطتين في مداولاتهم بالمجلس على المصلحة العامة للكويتيين والكويت، وأن يكون ولاء الجميع للكويت وطن الجميع.
ولنبدأ بشعار أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد «كلنا للكويت والكويت لنا» لتسير عجلة التنمية والتقدم في كويتنا الغالية.
وأهل الكويت ما زالوا على العهد وملتزمين بما تم في «مؤتمر جدة» الذي تعاهدت الكويت فيه مع الأسرة الحاكمة على الوفاق والتعاون الكامل ومنع كل محاولات إشاعة الفتنة.
دعونا أن يكون شعارنا مصلحة الكويت فوق كل الخلافات، ونحن على ثقة من حرص الحكومة المقبلة على التعاون التام مع مجلس الأمة لتبني أنجح المشاريع التنموية لبناء مستقبل زاهر لوطننا الكويت الذي يعتبر بيت الجميع.
كذلك نشعر بحرص أعضاء مجلس الأمة على أن يكون عملهم خلال المرحلة المقبلة هادفا إلى تحقيق تعاون كامل مع الحكومة لأن نواصل الانجازات التي تمت في عهود حكامنا السابقين الكرام.
من أقوال المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه: «إن ما وصلت إليه الكويت من مكانة وسمعة دولية مرموقة إنما يرجع الفضل إلى تكاتف أبناء هذا البلد وتماسكهم وتعاضدهم وعلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على هذه الصفات الأصيلة لأسرتنا الكويتية الواحدة وأن نرعاها ونزيدها وثوقا على مر الأيام».
والله الموفق.

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