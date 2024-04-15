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المصارعة يراهن على ضامن في بطولة آسيا

4/15/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يأمل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان ضامن، بأن يحقق نتيجة إيجابية في بطولة آسيا وذلك عندما يستهل مشواره بمواجهة اللاعب الكازاخستاني بوليفادوف اليوم، ضمن التصفيات التمهيدية المؤهلة للدور الأول في البطولة القارية التي تقام بمدينة "بيشكيك" في جمهورية قيرغيزستان.
وكان من المقرر، أن يبدأ سلطان ضامن مشواره عن "وزن تحت 82 كغم" يوم أمس، لكن الاتحاد الآسيوي للمصارعة أجرى تعديلا طفيفا على أوقات النزالات، ليبدأ ضامن مشواره اليوم وفقا للموعد الجديد، في مواجهة قوية يتأهل الفائز فيها لمواجهة البطل الأوزبكي راسولوف ضمن الدور الأول من البطولة الآسيوية.
وغادر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة أرزو شاميل، "قطار" بطولة آسيا من حاجز الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الصيني نان كاو بنتيجة (6-4).
وتمثل البطولة الآسيوية محطة جيدة للوقوف على قدرة اللاعبين على المنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة من بطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تقام في جمهورية قيرغيزستان أيضا خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الحالي، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.
وينتظر أن يلتحق المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة، بوفد المنتخب الوطني يوم بعد غد، والذي يضم كلا من: المدير الفني للمصارعة الحرة يحيى أبو طبيخ والمعالجة عرين الخريشا إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن وآرزو شاميل.
ويبدأ آرزو شاميل مشوار التأهيل الأولمبي عن فئة المصارعة الحرة "وزن تحت 86 كغم"، يوم الجمعة المقبل، فيما يبدأ سلطان ضامن عن فئة المصارعة الرومانية "وزن تحت 87 كغم"، مشواره يوم الأحد المقبل، وسط آمال كبيرة بنجاح أحد اللاعبين في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنيهما إلى "أولمبياد باريس".
ومن الجدير بالذكر، أن لاعب المصارعة الرومانية سلطان ضامن توج بالميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية والتي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا مؤخرا، فيما اكتفى اللاعب آرزو شاميل بالمركز الخامس في بطولة "دان كولوف" الدولية عن فئة المصارعة الحرة، والتي اختتمت في مدينة "ساموكوف" ببلغاريا.

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