الدوري المصري.. الزمالك يهزم الأهلي بثنائية الجزيري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حسم فريق الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لصالحه بعد فوزه، يوم الاثنين، على الأهلي 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.
وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له و للزمالك.
ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.
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