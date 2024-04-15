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الدوري المصري.. الزمالك يهزم الأهلي بثنائية الجزيري

4/15/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسم فريق الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لصالحه بعد فوزه، يوم الاثنين، على الأهلي 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له و للزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.

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