الصفدي يستقبل رئيس الشورى السعودي لدى وصوله إلى عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصل رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى المملكة في زيارة رسمية، بدعوة من رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لعقد مباحثات برلمانية مشتركة في دار مجلس النواب غداً الثلاثاء.
وكان في استقبال الدكتور آل الشيخ، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.
وتأتي هذه الزيارة في ظل التأكيد المشترك باللقاءات السابقة على عقد لقاءات دورية تعزز من التعاون البرلماني، وتفعل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وسبق وأن التقى الصفدي وآل الشيخ في الرياض في تموز الماضي، كما أجريا مباحثات مشتركة في عمان في أيلول الماضي، أكدا خلالها على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
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