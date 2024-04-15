الصفدي يستقبل رئيس الشورى السعودي لدى وصوله إلى عمان



وكان في استقبال الدكتور آل الشيخ، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.



وتأتي هذه الزيارة في ظل التأكيد المشترك باللقاءات السابقة على عقد لقاءات دورية تعزز من التعاون البرلماني، وتفعل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وسبق وأن التقى الصفدي وآل الشيخ في الرياض في تموز الماضي، كما أجريا مباحثات مشتركة في عمان في أيلول الماضي، أكدا خلالها على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

