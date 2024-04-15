الخصاونة يؤكد المكانة الخاصة للعراق في وجدان جلالة الملك والشعب الأردني

MENAFN - Alghad Newspaper) التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين في عمَّان، رئيس جمهوريَّة العراق الدكتور عبد اللَّطيف رشيد، الذي يُجري زيارة رسميَّة إلى المملكة تستمرُّ ليومين.



وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء المكانة الخاصَّة لجمهوريَّة العراق وقيادتها وشعبها، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وأبناء الشَّعب الأردني، والحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.



كما أكَّد الخصاونة حرص الحكومة على الانتقال بمشاريع التَّعاون الكُبرى المتوافق عليها بين البلدين الشَّقيقين إلى مرحلة التَّنفيذ وفي مقدِّمتها: مشروع أنبوب النِّفط بين البصرة والعقبة، والمدينة الاقتصاديَّة الصِّناعيَّة على الحدود بين البلدين الشَّقيقين، لافتاً في هذا الصَّدد إلى أنَّ الجهود المشتركة التي بذلها البلدان الشَّقيقان خلال السَّنوات الأخيرة تمخَّض عنها تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الرَّبط الكهربائي بين البلدين، ما يشكِّل حافزاً لاستكمال المشاريع الأخرى المتوافق عليها سواءً على المستوى الثنائي أو في إطار آليَّة التَّعاون الثُّلاثي التي تجمع الأردن والعراق ومصر، مجدِّداً التأكيد على أنَّ هذه الآليَّة متاحة لجميع الدُّول العربيَّة الشَّقيقة للانضمام إليها.



وأشار الخصاونة إلى أهميَّة دور القطاع الخاص من كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.



وجدَّد رئيس الوزراء التَّأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها جمهوريَّة العراق في سبيل تكريس أمنها واستقرارها وتحقيق الازدهار لأبناء الشَّعب العراقي الشَّقيق، مؤكِّداً أنَّ أمن العراق الشَّقيق جزءٌ لا يتجزَّأ من أمن الأردن، وأنَّ استقرار العراق وتقدُّمه واستعادة دوره الطَّليعي على المستويين الإقليمي والعالمي يُشكِّل مصلحة أردنيَّة وإقليميَّة.



وتناول اللِّقاء الأوضاع والظُّروف الإقليميَّة الرَّاهنة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، حيث أكَّد رئيس الوزراء الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني لوقف العدوان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيَّة والطِّبيَّة بشكل كافٍ ومستدام، وحماية المدنيين، والانتقال إلى أفق سياسي يفضي إلى سلام عادل وشامل وفق حلِّ الدولتين، الذي يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.



وحول التَّصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأردن لن يسمح بتعريض أمنه واستقراره لأيِّ خطر، وسيتصدَّى بكلِّ حزم لكلِّ ما من شأنه تعريض سلامة مواطنيه وحُرمة أراضيه وأجوائه للخطر من أيِّ جهة كانت.



بدوره، أكَّد رئيس جمهوريَّة العراق عُمق العلاقات الأخويَّة بين البلدين، والتي يعملان على تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع من التَّعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، وفي إطار ما تمَّ التَّوافق عليه من مشاريع كُبرى على المستويين الثُّنائي والثُّلاثي.



وأشاد الرَّئيس العراقي بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني تجاه القضايا العربيَّة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، مثلما ثمَّن مواقف الأردن تجاه العراق ودعم أمنه ومنعته وازدهاره.--(بترا)