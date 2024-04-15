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هل يهاجم الاحتلال رفح ويضرب بعرض الحائط كل الضغوط لوقف العدوان؟

4/15/2024 11:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - برغم إعلان رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، تأجيل موعد العملية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة، إلا أن المؤشرات والمعطيات على الأرض، تدل على أن جيش الاحتلال ماض بعمليته العسكرية صوب رفح.
ويرى مراقبون أن قرار تأجيل العملية، مناورة سياسية من قبل نتنياهو، إذ إن جميع المعطيات تشير حتى هذه اللحظة، إلى أنه لم يتنازل عن هدفه في سيطرة جيش الاحتلال على مناطق القطاع وإدارتها كافة، مع العلم بأنه قد يأخذ بعين الاعتبار، الانتقادات الدولية وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية بضرورة إخلاء المدنيين في رفح.
وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس، استدعاء لواءين من قوات الاحتياط، لتنفيذ مزيد من العمليات في قطاع غزة، تحت ذريعة "مواصلة الاستعداد للدفاع والحفاظ على أمن السكان"، وفق وسائل إعلام عبرية.
النائب السابق د. هايل الودعان الدعجة، قال "قد يشي توقيت قرار نتنياهو بتأجيل اجتياح رفح إلى أجل غير مسمّى، بعلاقة هذا القرار بالهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني، الذي رافقه مشاركة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية، وإدانة الهجوم دوليا، بما يمكن تفسيره لدى الكيان، استعادة الدعم والتعاطف الأميركي والغربي تحديدا، الذي افتقده بخاصة مع وجود تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية كارثية سيوقعها هذا الاجتياح في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني في رفح.
وأشار إلى أن التهديدات السابقة بالاجتياح، اتبعت طريقة، قادت لحدوث خلافات وتوترات غير مسبوقة في علاقة الكيان مع أميركا ومعظم دول أوروبا، بلغت حد التهديد بتغيير سياساتها ومواقفها تجاهه، بالاضافة الى التعاطي مع هذا الهجوم، كفرصة امام نتنياهو لاعادة توحيد داخل الاحتلال، وربما الخروج من مستنقع 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما سينعكس على الأحداث التي تشهدها غزة على شكل استجابة إسرائيلية للضغوط الأميركية والأوروبية والدولية، وبالتالي حدوث انفراجة في الجانب الإنساني، المتعلق بزيادة إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، وتعزيز فرص عقد صفقات تبادل أسرى وهدن مؤقتة بين الكيان والمقاومة الفلسطينية، إيذانا بوقف إطلاق النار ربما.
ووفقا لتصريحات من الاحتلال، صدرت قبل الهجوم الإيراني عليه، كانت حكومة الاحتلال عازمة على اجتياح رفح، بحيث توجد مخيمات للنازحين الفلسطينيين من غزة وأجزاء عديدة من مناطق القطاع، بينما أكد نتنياهو في وقت سابق، أن الضغوط الدولية التي تمارس على الكيان، لن تثنيه عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح.
من جهته، لا يعتقد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، أن الاحتلال حتى هذه اللحظة، عزف عن دخول رفح، وبالنسبة لما يبث في الإعلام العبري كهيئة البث الصهيونية أو غيرها من الوسائل الإعلامية، فإننا نلاحظ أن هناك تناقضا وتضاربا في هذه البيانات، لأن جيش الاحتلال مستمر في عمليته العسكرية في القطاع، في الوسط كمخيم نصيرات أو غيره من المناطق الأخرى وبدون توقف، ويستهدف كذلك رفح بقرارات الطيران، وكثير من المجمعات السكنية التي يجري نسفها كليا.
وأضاف، عليه فإن هذا يعطي مؤشرا إلى أن جيش الاحتلال ماض في عمليته العسكرية حتى الآن، مع ملاحظة أن هناك إنهاكا أصاب جيشه بسبب طول العملية، وهذا أيضا ينشره الإعلام العبري، إلى جانب تعرضه لإصابات وخسائر كبيرة، لذلك هو يتريث في الهجوم لحين استكمال سيطرته على مناطق القطاع كافة.
وأتم: حتى هذه اللحظة، يبدو أن الاحتلال لم يتنازل عن هدفه، بسيطرة جيشه على مناطق القطاع وإدارتها كافة، وربما إذا استمرت العملية بالوتيرة الحالية، قد تأخذ وقتا حتى الوصول الى رفح، مع العلم بانه قد يأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الدولية، وخصوصا من الولايات المتحدة، بضرورة إخلاء المدنيين من رفح.
وأضاف أن "ما يؤجل أو يسرع في دخول رفح، هو حجم الخسائر التي قد يتعرض لها جيشهم، والذي قد يعيد على إثره حساباته بشأن دخول رفح، ومناطق القطاع كافة، لأنه يتعرض لمقاومة شديدة تؤخر كثيرا من خططه العملياتية".
وكانت هيئة بث الكيان قالت أول من أمس، إن "نتنياهو قرر تأجيل العملية العسكرية في رفح"، مشيرة إلى أن "القرار اتخذ من كبار المسؤولين على المستوى السياسي خلال الأيام الأخيرة في تل أبيب"، موضحة أن العملية أجلت مراراً وتكراراً بسبب المخاوف التي عبر عنها الأميركيون بشأن عدد النازحين الكبير في جنوب القطاع، لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع استمرار المناقشات بشأن عملية رفح بين الإدارة الأميركية ومسؤولي الكيان.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك د. محمد خير الجروان، أنه يمكن النظر لأسباب تأجيل الاحتلال عمليته العسكرية في رفح وتحليلها في عدة سياقات داخلية وإقليمية ودولية، ويمكن إيجازها بما يلي: حاجة الاحتلال لمزيد من الاستعدادات العسكرية اللازمة لتحقيق أهدافه في المدينة، وأبرزها إطلاق الرهائن والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، بخاصة مع استدعاء الكيان أول من أمس لواءي احتياط للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية في القطاع.
وأضاف: في هذا الإطار يسعى الاحتلال من قرار التأجيل إلى إجراء مزيد من المفاوضات والتفاهمات وحل الخلافات مع الجانب المصري بشأن سعيه للسيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على طول حدود غزة مع مصر.
ولفت الى أن "الكيان يسعى بقرار التأجيل إلى مناقشة رد حماس على مقترح الهدنة الذي شمل ثلاث مراحل، تبدأ بانسحاب قوات الاحتلال إلى الحد الفاصل في المرحلة الأولى، وتبادل الأسرى وعودة النازحين إلى الشمال، مع إعلانه لوقف إطلاق النار في المرحلة الثانية، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إنهاء الحصار والبدء بعملية إعادة الإعمار".
وأتم: أيضا، من الأسباب المهمة لقرار التأجيل، التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية بشأن الرد على الهجوم الإيراني وحجم هذا الرد، إذ يناقش مجلس حرب الكيان الهجوم الإيراني وكيفية التعامل معه بشكل يخفف من الضغوط الداخلية لمختلف التيارات في شارعه، بخاصة اليمين المتطرف الذي طالب برد قوي وحاسم، يردع إيران من تكرار مثل هذا الهجوم، وفي الوقت نفسه يأخذ بعين الاعتبار، التحذيرات الأميركية والأوروبية من رده ودعواتهم له لضبط النفس، وعدم توسيع قاعدة الصراع في المنطقة، وقد دفع موقف الولايات المتحدة ومساعدتها له بصد المسيرات والصواريخ الإيرانية، قيادات الاحتلال الى مراعاة الضغوط الدولية بشكل كبير.
وقال: لا شك بأن قرار التأجيل يأتي في سياق المناورة وسعي الاحتلال لخلق ظروف أفضل، تتزامن مع عمليتها العسكرية في رفح، في ضوء رفض دولي واقليمي كبيرين لمثل هذا الخطوة، فقرار إلغاء العملية أمر مستبعد، لأن حكومة الحرب ترى نصرها الكامل على حماس بدخول رفح والسيطرة عليها، إذ يعني ذلك من وجهة نظر الاحتلال، القضاء على حماس في معقلها الرئيس، واستعادة الأسرى وتحقيق أهدافها العسكرية كافة في غزة بعد عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشنّ الكيان عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة ليلة الأحد- الإثنين الماضية، بينما أكدت تل ابيب أن الهجوم الإيراني الذي تعرضت له، وأثار مخاوف من تصعيد إقليمي، لن يصرف اهتمامها عن الحرب التي تخوضها في القطاع المحاصر، في وقت تحاول الدول الوسيطة التوصل إلى هدنة في غزة، بحيث تتزايد المخاوف من مخطط صهيوني لشن عملية برية في رفح.

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