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الصفدي: وقف العدوان متطلب أساس لتفادي توسع الحرب

4/15/2024 11:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، اتصالاً من وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو.
وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة، وأكدا ضرورة تجنيب المنطقة هذا التصعيد وخطره على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكد الصفدي أن وقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية هو المتطلب الأساس للحؤول دون توسع الحرب إقليمياً.
وشدد على أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.-(بترا)

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