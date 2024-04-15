الصفدي: وقف العدوان متطلب أساس لتفادي توسع الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، اتصالاً من وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو.
وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة، وأكدا ضرورة تجنيب المنطقة هذا التصعيد وخطره على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكد الصفدي أن وقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية هو المتطلب الأساس للحؤول دون توسع الحرب إقليمياً.
وشدد على أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.-(بترا)
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