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العلم الأردني في يومه.. فوق هام الرجال زاهيا أهيبا

4/15/2024 11:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- في كل صباح من صباحات الوطن، هناك قصة يحكيها علمنا الأردني ويرددها كل أردني. إنها سيرة وطن خالدة، وقصة حضارة عظيمة على هذه الأرض المباركة، تمتد في عمق التاريخ، يبثها "علَمنا عالٍ" وهو الشعار الذي أطقته وزارة الثقافة للتعبير عن معاني الفخر والعزة والإباء الراسخة في عقل ووجدان وثقافة أبناء هذا الوطن، خلال احتفالهم به اليوم.
من حق الأردنيين أن يرددوا اليوم وبلسان واحد:
"خافقٌ في المعالي والمُنى... عربيّ الظلالِ والسنا.
في الذّرى والأعالي فوق هام الرجال زاهياً أهْيباً".
فالعلم، باعث على الهمة العالية ومجدد للعزيمة لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز روح الانتماء للوطن، والبناء على منجز الأجداد من أجل مستقبل مشرق للأجيال، وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للأردن، كما يؤكد متحدثون لـ(بترا)، أشاروا إلى علاقة ألوان العلم الأردني بتاريخ وحضارة الأمة: الأسود العباسي والأبيض الأموي والأخضر الفاطمي والأحمر الهاشمي، وكأنها تعبير عن التصميم والإرادة لتبقى الحضارة العربية بإرثها الكبير خالدة في النفوس.
وأشاروا إلى أن الراية الهاشمية، هوية دولة وفحوى رسالة تاريخية منذ عهد الإيلاف الهاشمي إلى الثورة العربية الكبرى، التي تحملها وتحافظ على عزها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بينت أن شعار "علمنا عالٍ" يشير إلى أن الاحتفاء بالعلم الأردني، باعتباره أحد أبرز الرموز الوطنية الذي يتوحد الأردنيون حوله، تزامن هذا العام مع احتفال الأردنيين باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، موضحة، أن هاتين المناسبتين الوطنيتين، تؤكدان قيم الاعتزاز والفخار، متكئين على منجز المئوية الأولى، وعبورنا المئوية الثانية بمنجز يفخر به كل الأردنيين.
مستشار وزيرة الثقافة أمجد العفيف قال، إن علم الأردن يحكي معاني الولاء والانتماء والتفاني وحبّ الوطن ونكران الذات من أجل الوطن، والحفاظ على مقدراته ومنجزاته ونهجه الديمقراطي الذي رسخ مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والتسامح.
واحتفلت وزارة الثقافة بالمناسبة بفعاليات في متحف الحياة البرلمانيّة في عمان، كما تحتفل وزارة التربية والتعليم بهذه المناسبة الوطنية في مركز الوزارة، وسط ترديد طلبة الكشافة والمرشدات لنشيد العلم بحضور الوزير والأمين العام للشؤون التعليمية والأمين العام للشؤون الإدارية ومديري الإدارات وموظفي الوزارة، بحيث تم تزيين ساحة الاحتفال بالأعلام الأردنية، وسيوزع وشاح مطرز عليه العلم الأردني وشعار اليوبيل الفضي.
مدير إدارة النشاطات التربوية بـ"التربية" د. أجمل الطويقات، قال "إنه جرى التعميم بتزيين مباني المديريات والمدارس بالأعلام الأردنية، والإيعاز للفرق الكشفية الإرشادية في المدارس برفع العلم مع السلام الملكي في الطابور الصباحي، وتخصيص فقرات الإذاعة المدرسية الليوم للحديث عن العلم الأردني، واستذكار تضحيات الأجداد في سبيل إبقاء هذه الراية خفاقة عالية، ورمزا للفخر والعز والكرامة، والتعريف بمدلولات ألوانه المستمدة من تاريخ الأمة، وتوزيع نشيده على المعلمين والطلبة.
المؤرخ والباحث د. بكر خازر المجالي قال "العلم هوية دولة، يخفق ليشير إلى كيانها، ورمز للفخار في المحافل، وبطاقة تعريف وطنية"، مشيرا الى ما يحمله من معان، وقد تلفع اللاعبون الأردنيون في بطولة آسيا لكرة القدم بعلم الوطن، تعبيرا عن فرحهم وانتصارهم.
وأشار إلى أن العلم، عنوان انتماء واعتزاز ورسالة، مثل الراية الهاشمية التي باعتبارها هوية دولة وفحوى، رسالة هاشمية تاريخية من عهد الإيلاف الهاشمي إلى الثورة العربية الكبرى، وعلم اليوبيل الفضي لجلالة الملك الذي جاء تصميمه ليتحدث عن مرحلة إنجاز وتطوير في تاريخ الدولة الأردنية.
وقال المجالي، العلم رمز للدفاع عن الثرى ومواجهة المعتدين، كما قال صفي الدين الحلي قبل سبعة قرون "بيض صنائعنا سود وقائعنا... خضر مرابعنا حمر مواضينا"، موضحا أن الراية الأردنية، تتفرد بأنها تلخيص للحضارة العربية الإسلامية، وأن الهاشميين هم الامتداد لهذه الحضارة العريقة.
ولفت إلى أن العلم الأردني، امتداد للثورة العربية الكبرى ويمثل تاريخ الهاشميين مع الحضارة الإسلامية، ظل مرفوعا عالياً حتى صدر القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن بتاريخ 16 نيسان (إبريل) 1928 حتى صدور الدستور الذي نص في المادة (3) منه على تراثيات الدولة ورموزها ومنها مواصفات الراية الأردنية.-(بترا)

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