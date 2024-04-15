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الكذب والتدليس على الأردن.. مهمتان دائمتان للكيان العنصري

4/15/2024 11:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يبدو أن حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة في تل أبيب، يمكن أن تترك "حبال الألاعيب"، بعد أن استطاعت الدبلوماسية الأردنية، وبمساعدة من الدول الشقيقة والصديقة، تعريتها، وإظهار مدى الوحشية التي انتهجتها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسياسات التطهير العرقي والتجويع، ومحاولات الترحيل الإجباري، ومن جهة أخرى فضح السخف والصبيانية الذي تدير به علاقاتها مع العالم.
أمس، وكسياسة ثابتة تعتمد التدليس والكذب، نشرت وسائل إعلام عبرية أخباراً تربط تمديد اتفاقية المياه مع الأردن بموقفه من الهجوم الإيراني على الكيان بالمسيرات والصواريخ. كان واضحا تماما أن الربط غير سوي، ويحاول استغلال حدث معين ليمنحه "صدقية" واهية، يمكن نسفها بسهولة ويسر.
فمن ناحية التعامل مع الهجوم الإيراني، فقد أكد الأردن أنه لا يعنيه من المستهدف من هذا الهجوم، فقد تعامل معه، مثلما أكد، على أنه خرق للسيادة، وأنه سيتعامل مع أي خروقات تطال سماءه وأرضه وبحره من هذا المنطلق. إنه ببساطة قرار نابع من الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطنين، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية، فالأردن لا يخلط السياسي بغير السياسي، مثلما يفعل قادة الكيان العنصري.
لقد وقع الأردن الاتفاقية في تشرين الأول (اكتوبر) 2021، لشراء 50 مليون متر مكعب سنوياً، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة في العام 1994، والاتفاقية تنص على مصطلح "شراء"، وليس تسولا، ما يعني أن زمامها يظل في يد الأردن إن تم استخدامها كأداة ضغط على المملكة.
إن التخبط الإسرائيلي بالشأن الداخلي كان سببا في أن يخلط الأوراق، ويدعي زورا عبر تسريبات إعلامية بأن إسرائيل وافقت على تمديد اتفاقية المياه كـ"مكافأة" للموقف الأردني، وهي فرية كبيرة ومضحكة في آن، هدفها الأساس تبرير القرار وبيعه للجمهور الإسرائيلي، خصوصا بعد أن كانت الصحافة العبرية نقلت قبل نحو شهرين تسريبات تؤكد أن التجديد لن يحصل إلا بعد موافقة الأردن على 3 شروط نقلها الأميركان الذين عرضوا المساعدة، والشروط تمثلت في عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان، وعودة السفير الأردني إلى تل أبيب، ووقف استخدام الأردن لمصطلحات الإبادة الجماعية.
غني عن القول إن الأردن رفض الشروط جملة وتفصيلا، فهو يتحرك سياسياً وفقا لمبادئه ومصالحه، ولا يقبل أي إملاءات من أي طرف كان، خصوصا إذا كانت محاولات الإملاء تلك تتعارض مع القناعات القومية الراسخة، والمصالح الوطنية، إذ إن تحركات الأردن السياسية ومواقفه، يتخذها بناء على هذه المصالح، ولا يمكن لها أن تكون عرضة للمساومة والتسويف.
الأردن أكد حينها، وما يزال يؤكد، أن عودة السفراء مرتبطة بإنهاء الإجراءات ضد الفلسطينيين، وأن إعادة العلاقات الدبلوماسية يحكمها تحسن الظروف، وليس بالتمنيات، ولا بالضغوط التي يعرف الأردن جيدا أنه قادر على مواجهتها.
لقد أبلغ الأردن الأطراف المعنية أن موضوع تجديد اتفاقية المياه مرتبط بإجراءات فنية، وأنه لن يقبل بأن يتم التفاوض بشأنها في سياق سياسي، لذلك رفض ربط تمديد الاتفاقية بتعديل موقفه السياسي، ومن هنا يتبدى الكذب الإسرائيلي واضحا، إذ إنه لا يمكن للأردن أن يقبل أن يقوم بدور عسكري لتمديد اتفاقية مياه، وهو الذي رفض اشتراطات أقل وطأة. إنها شطحات إعلامية خلفها شطط سياسي من قبل بعض الساسة الإسرائيليين لتخفيف وطأة الضغوط الداخلية.
إن الاتفاقية تأتي لسد احتياجات الأردن من المياه، ولا علاقة لها بالحصة المائية المقررة بموجب اتفاقية السلام، ومن المعروف للعالم أجمع، أن الأردن في حاجة ماسة إلى تجديد الاتفاقية، خصوصا أن الفقر المائي يزداد عاما بعد عام، لكن الراسخ أن الأردن، أيضا، قادر على الاستمرار بدونها، ولا يمكن لأي اتفاقية أن تؤثر على سيادة قراراته التي يتخذها من منظور وطني خالص غير مرتهن لأي اعتبارات أخرى.
سوف يظل قرار الأردن تجاه أي اتفاقية مع أي طرف محكوما بأبعاد وطنية صارمة لا مداهنة فيها، وسوف يكون قرار التخلي عن أي اتفاقية سهلا من منظور وطني بحت يقدم الصالح العام على كل ما سواه. فهل يتفهم الكيان العنصري هذا المنطق؟

MENAFN15042024000072011014ID1108098323

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