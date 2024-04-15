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الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان

4/15/2024 11:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، رسالة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تسلّمها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من سفير سلطنة عُمان في الأردن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.
وتضمنت الرسالة قبول الدعوة، التي وجهها جلالة الملك لأخيه جلالة سلطان عُمان، لزيارة المملكة.
وأكد جلالة السلطان في الرسالة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.-(بترا)

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