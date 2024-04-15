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الإنزالات الجوية لغزة.. فخر بنشامى الجيش

4/15/2024 11:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي عمان - ثمة مشاعر يختلط فيها الفرح والفخر بالحزن والغضب وأنت في الطريق إلى قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية بمنطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء، لمرافقة نشامى القوات المسلحة في عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة.
ذلك أن وقتا قليلا بات يفصلك عن بهجة وفرحة أن تكون في قلب حدث بطولي وإنساني يعبر عن موقف أردني فيه ما فيه من الفخر والنخوة والشهامة لإغاثة أشقاء يعتصر حالهم القلوب وهم لا يجدون ما يروي ظمأهم أو يسد جوعهم أو يداوي جراحهم بفعل الإجرام الصهيوني المستمر منذ ما يزيد على 6 أشهر على قطاع غزة، وينتظرون مدّ يد العون لهم، لا سيما في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يشهدها القطاع وتعمّد الاحتلال تجويع السكان ومحاولاته منع أو إعاقة أي مساعدات قد تصلهم.
في القاعدة الجوية، ثمة نشامى يعملون على قدم وساق على تجهيز الطائرة وتحميل المساعدات على متنها استعدادا للانطلاق في رحلة تستغرق ذهابا وإيابا نحو ساعتين بما فيها عملية الإنزال الجوي، وفي الأثناء يمكنك أن تراقب انهماكهم وحديثهم التضامني مع أهل القطاع، وكذلك الدعوات بأن يفرج الله همهم ويعينهم على ما يواجهونه من كارثة.
وما أن تنطلق الطائرة ويبدأ العد التنازلي للوصول إلى سماء غزة، يدخل الجميع في مرحلة حبس الأنفاس وسط ترقب لرؤية حال القطاع الذي بدا مدمرا دمارا هائلا في مشهد يملؤه الأسى ولا يمكن للذاكرة أن تنساه، إلا أن نبضا في المكان يمكن مشاهدته من بعيد لما يبدو أنهم أطفال يلعبون في إحدى الساحات الكبيرة والتي قد تكون على الأغلب تابعة لأحد مباني وكالة الأونروا، فيما تشاهد أيضا عددا قليلا من المركبات في شوارع معظمها خالية تماما.
عند الوصول إلى المكان المحدد، يبدأ نشامى الجيش في إنزال المساعدات التي ينتظرها كثيرون لا سيما من الأطفال والنساء وكبار السن الذين قست الحرب الصهيونية وتداعياتها على أحوالهم وسلبت أمنهم وقوتهم.
بعد ذلك، تعود الطائرة أدراجها إلى الأجواء الأردنية فارغة من المساعدات، ومليئة في الوقت ذاته بروايات يخلدها التاريخ من انتصار للحق والإنسان، ووقفات العز والإباء، حتى تهبط بسلام ويترجل الجميع في مشهد يضيف سطرا جديدا في كتاب لا مداد لصفحاته عنوانه وحدة الدم والمصير، ليكرس دعم الأردن للقضية الفلسطينية والفلسطينيين نهجا أردنيا راسخا لا تهزه رياح المشككين الذين يغرقون في بركة مياههم الآسنة والتي أقل ما يمكن أن نفعله هو أن نقفز عنها.
ورافقت "الغد" يوم أمس الاثنين، القوات المسلحة الأردنية، في أحد 3 إنزالات جوية للمساعدات على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الإنزالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 83 إنزالاً جوياً أردنياً، و186 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول عربية وأجنبية.
وشاركت في عملية الإنزال أمس، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في حين تؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

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