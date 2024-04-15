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توصيات بـنصوص تجرّم العنف السياسي ضد النساء

4/15/2024 11:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون أوصت دراسة متخصصة أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، حول "دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء السياسيات"، بالعمل على إيجاد قانون "يجرّم العنف السياسي ضد النساء" أو إدراج نصوص قانونية تتعلق بذلك، في إطار قوانين مكافحة العنف ضد المرأة أو قوانين العقوبات أو الجرائم الإلكترونية.
وأوصت الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بإدراج محاربة العنف ضد النساء السياسيات في أولويات "الحكومة"، ومواءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية شكلا ومضمونا فيما يتعلق بتحقيق المواطنة والمشاركة الكاملة للنساء.
ودعت الدراسة لضرورة العمل على المشاركة الكاملة، دون اختزال قضية تمكين المرأة سياسيا، في "المعالجة العددية وتقسيم حصص المشاركة ونسب التصويت في الانتخابات"، والتوسع نحو اقتسام النفوذ والقوة والسلطة جنبا إلى جنب مع الرجل ، وتحقيق مفهوم إدماج النوع الاجتماعي"، وعلى قاعدة أن مشاركة المرأة ليست خيارا، بل شرطا لتحقيق التنمية.
ونشر المركز الدراسة على موقعه الإلكتروني قبل أيام، حيث أجريت في تشرين الثاني "نوفمبر" للعام 2023، وتضمنت تشخيص أبرز المعيقات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية أمام تمكين النساء السياسيات، واستعراض أبرز مراحل تطور مشاركة المرأة أردنيا.
وأكدت الدراسة على ضرورة تأسيس شبكة بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بقضايا العنف ضد النساء، وتقديم مقترحات قانونية خاصة بمحاربة هذا العنف إلى الجهات المعنية والاستفادة من تجارب بعض دول أميركا اللاتينية، التي أوجد بعضها نصوصا قانونية لتجريم العنف السياسي ضد النساء.
ودعت الدراسة أيضا لإلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد في مواقعها العليا للنساء، واعتماد سياسات تحريرية في وسائل الإعلام المختلفة تعتمد على تقديم النساء السياسيات كحالة طبيعية تمثل قدرات النساء السياسية وبشكل عادل ومنصف.
وركزت الدراسة أيضا على دور منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا النساء، باستخدام خطاب مغاير للسائد، يعتمد على تغيير الاتجاهات والنظرة المجتمعية المبنية على تقسيم الفضاءات بين الذكور والإناث، بترسيخ نظرة شمولية لطبيعة مشاركة النساء وزيادة الانخراط النسائي في المشاركة السياسية "بشكل منظّم".
وأكدت الدراسة أيضا على ضرورة بناء تحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لتعزيز مشاركة النساء والتوعية بأهميتها كجزء من التنمية المجتمعية .
واستندت الدراسة لمجموعة من المقابلات المعمقّة لنساء أعضاء في المجالس البلدية والنيابية والأعيان والأحزاب السياسية وفي السلطتين التنفيذية والقضائية، وسلسلة من الدراسات السابقة المنهجية.
وخلصت الدراسة إلى أن تمثيل النساء في مواقع صناعة القرار السياسي ما يزال منخفضا، وبشكل متزايد في المواقع العليا، حيث يظهر جليا ما أسمته الدراسة "بالحاجز الزجاجي الذي يمنع النساء من الوصول إلى تلك المواقع".
وصنفت الدراسة المعوقات أمام وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار العليا، إلى معوقات"إجتماعية وثقافية، واقتصادية، وقانونية وسياسية، وشخصية متعلقة بعزوف النساء عن المشاركة، إضافة إلى العنف السياسي ضدهن.
وتحدثت الدراسة بالاستناد لمقابلات معمقة، عن أشكال مختلفة من العنف السياسي من أهمها؛ العنف اليومي داخل المؤسسات وإن كانت بعض أشكاله عنفا رمزيا إلا أنه يؤدي إلى "إقصاء المرأة وتهميشها عن المشاركة العامة"، والعنف اللفظي والنفسي أو الاقتصادي أو الإلكتروني أو الإعلامي .
ونقلت الدراسة عن "سياسات شاركن بالدراسة"، عن تعرضهن إلى واحد أو أكثر من من "أنماط العنف النفسي" والتعرض لأفعال، من قبيل الإهانة أو القدح أو التشهير أو التهديد بالسمعة أو حتى التجاهل أو اللامبالاة".
وأشارت سياسيات مشاركة في الدراسة، لضرورة التوعية والتثقيف بحقوق النساء يجب أن يبدأ في مرحلة عمرية مبكرة من التعليم المدرسي وصولا إلى الجامعة، كما تحدثن وفقا للدراسة عن ممارسات أخرى للعنف ضدهن كسياسيات مثل العنف الإلكتروني والتنمر المتعلق بالطعن في أنوثتهن وكينونتهن والتشكيك بقدراتهن السياسية والفكرية، عدا عن التعرض للتحرش الجنسي اللفظي من خلال إطلاق النكات أو إرسال صور بذيئة عبر الوسائل الإلكترونية.

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