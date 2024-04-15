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البيئة تحيل 307 قضايا للنائب العام

4/15/2024 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – أحالت وزارة البيئة، ومديرياتها، ومكاتبها في المحافظات307 قضايا ومخالفات بيئية للنائب العام العام الماضي، بحسب ما ورد في تقريرها السنوي.
وشهد العام الماضي انخفاضا في عدد القضايا المحالة للنائب العام وبنسبة 67 %، مقارنة بعام 2022 الذي سجل نحو 932 قضية ومخالفة، وفق بيانات وزارة البيئة.
وسجلت مديرية حماية البيئة لوادي الأردن العدد الأعلى في عدد القضايا البيئية التي حولت للنائب العام، إذ وصلت لـ135 قضية، تلتها محافظة إربد بـ52 قضية، ومن ثم محافظة الزرقاء التي بلغت عدد قضاياها المحولة 37.
ولم تسجل مديريات البيئة في محافظات الطفيلة ولواء البتراء، والبلقاء أي قضايا أو مخالفات دفعت بالمسؤولين فيها لإحالتها للنائب العام، كما ورد في التقرير ذاته.
وتراوحت عدد القضايا المحالة للنائب العام في محافظات مادبا، والمفرق، وجرش، والكرك ما بين ثلاثة إلى قضية واحدة فقط.
وأظهرت نتائج التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، "أن مجموع إجراءات الإغلاقات والإيقاف عن العمل التي اتخذت من قبل الوزارة ومديرياتها، ومكاتبها التابعة لها في المحافظات وصل لـ138 العام الماضي".
واحتل المركز الرئيسي لوزارة البيئة المرتبة الأولى بعدد إجراءات الإغلاقات والإيقاف عن العمل المتخذة بحق منشآت تجارية متعددة، حيث بلغت في مجملها 78.
وفي المقابل فإن مديريات البيئة في محافظات الطفيلة ومعان والمفرق ووادي الأردن لم تقم باتخاذ أي إجراءات، تصل إلى حد الإغلاق أو الإيقاف عن العمل بحق أي من المنشآت التجارية العام الماضي.
إلا أن محافظة عجلون شهدت حوالي 39 قرارا بالإغلاق اتخذ بحق المنشآت، فيما تقارب هذه العدد مع محافظة الزرقاء التي أغلق فيها حوالي 37 منشأة.
وبحسب التقرير السنوي فقد ارتفعت عدد الشكاوى البيئية العام الماضي لتصل لـ1963، مقارنة بـ1792 سجلتها مديريات ومكاتب وزارة البيئة عام 2022.

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