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الجيش: كثفنا من طلعاتنا الجوية فجر اليوم لمنع أي اختراق جوي لسماء الأردن

4/15/2024 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في نحو الساعة 1 من فجر الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء الأردن.
وأضاف الناطق في بيان صحفي، أن هذا الاجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
ودعا الناطق الرسمي، المواطنين إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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