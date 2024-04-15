الجيش: كثفنا من طلعاتنا الجوية فجر اليوم لمنع أي اختراق جوي لسماء الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في نحو الساعة 1 من فجر الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء الأردن.
وأضاف الناطق في بيان صحفي، أن هذا الاجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
ودعا الناطق الرسمي، المواطنين إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
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