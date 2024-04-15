لنستغل الفرصة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: غيورا آيلند

النجاح المبهر في إحباط الهجوم الإيراني يسمح لإسرائيل بمرونة حول معضلة هل ترد أم لا. فضلا عن ذلك يمكن اتخاذ القرار بعد بضعة أيام أيضا وبعد تقويم جذري للوضع.

لإمكانية عدم الرد توجد أفضلية إذا ما عرفنا كيف نستغل كل فرصة كي نخلق واقعا إستراتيجيا آخر، تنبع الفرصة من تداخل أربع تطورات: إثبات تفوقاتنا التكنولوجية (وتفوقات حلفائنا) على التهديد الإيراني؛ إثبات عملي بأنه يمكن وجود تحالف لدول عربية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ومع إسرائيل ضد إيران؛ سواء الهجوم الإيراني أم السيطرة على السفينة يخلقان غضبا دوليا ضد إسرائيل؛ نشأت أجواء مصالحة مع الولايات المتحدة.

هذا الوضع يمكن استغلاله لأجل محاولة تحقيق خمسة أهداف، أولها هو منع السلاح النووي في إيران. المنطقة والعالم كله يمكنه أن يفهم الآن كم كبيرا سيكون الخطر إذا تمكنت إسرائيل، التي تملك صواريخ بمدى 2000 كيلو متر من أن تطلق معها أيضا سلاحا نوويا. ثمة احتمال لاستبدال وهن الغرب في هذا الموضوع بضغط سياسي واقتصادي مترافقان وتهديد عسكري يحبط النية الإيرانية.

الهدف الثاني هو حمل العالم على أن يفهم بأن حزب الله والحوثيين في اليمن ليسا منظمتي إرهاب – يدور الحديث عن وحوش مع أيديولوجيا متطرفة مزودة بقدرات عسكرية لدول كبرى وقوية لكنهما غير خاضعين لأي قانون دولي ولجم الدول. مجرد وجودهما يعرض السلام العالمي للخطر وعليه من الواجب تفكيكهما.

الهدف الثالث – والملموس أكثر – هو تغيير الوضع في حدود لبنان. على إسرائيل أن تعلن بأنه ابتداء من الأول من أيلول (سبتمبر) 2024 الحياة في شمال إسرائيل ستعود إلى مسارها. يمكن محاولة الوصول إلى هذا الواقع باتفاق، لكن أن يخصص لهذا زمن محدود، وإذا لم يحصل الأمر – فإن إسرائيل ستشن حربا في الشمال. من الصواب استغلال الروح الطيبة (نسبيا) في علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وفرنسا لأجل الضغط في هذا الموضوع، وواجب أن تفهم الولايات المتحدة وتدعم خطوة عسكرية في لبنان إذا ما فشلت المفاوضات. فضلا عن ذلك فإن انتصارا إسرائيليا في هذه المعركة يستوجب أن تتجه أساسا الهجمات الإسرائيلية ضد البنى التحتية في لبنان والضاحية في بيروت: تدمير شديد في لبنان هو الأمر الوحيد الذي يخيف نصرالله وتحقيقه هو الشرط الضروري لتحقيق النصر لزمن وثمن معقولين. من الحيوي أن تفهم الولايات المتحدة وتوافق على ذلك.

الهدف الرابع هو إنهاء الحرب في غزة في ظل إعادة كل المخطوفين في أقرب وقت ممكن. الطريق الواقعي لتحقيق هذا لا تقوم على أساس "النصر المطلق" بل على أساس صفقة بسيطة: إنهاء الحرب مقابل كل المخطوفين. إن ضرب قدرات حماس العسكرية، مثلما تحقق حتى الآن مبهر ومرض منذ الآن، حتى بدون احتلال رفح. وإذا كنا نريد حقا إسقاط حكم حماس فمن الواجب قبول المبادرة التي وضعت امامنا قبل بضعة أشهر والموافقة على دخول قوات السلطة الفلسطينية يدعم من الدول العربية إلى شمال القطاع. كان يمكننا ان نكون منذ زمن بعيد في وضع تكون فيه السيطرة المدنية في هذه المنطقة ليس لحماس، وإذا كان ثمة شيء ما يمكنه أن يضغط السنوار فهو ليس الضغط العسكري بل وجود بديل سلطوي.

الهدف الخامس هو تحسين شبكة علاقات إسرائيل سواء مع الأسرة الدولية أم مع الدول العربية.

تحقيق الأهداف الثلاثة الأخرى ممكن في الأشهر القادمة، وإذا كان هذا ما سيحصل، فسنتمكن من التركيز على الهدفين الأولين، الأكثر أهمية في المدى البعيد.