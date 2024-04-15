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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رفض تلقي اتصالات قادة أجانب

4/15/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، خشية تعرضه لضغوط تمنعه من الرد على الهجوم.-(وكالات)

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