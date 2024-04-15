هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رفض تلقي اتصالات قادة أجانب

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رفض تلقي اتصالات قادة أجانب
التاريخ
4/15/2024 11:31:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، خشية تعرضه لضغوط تمنعه من الرد على الهجوم.-(وكالات)
MENAFN15042024000072011014ID1108098316
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.