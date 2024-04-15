إيطاليا تجدد معارضتها لأي اجتياح إسرائيلي لرفح



ووفقاً لـوكالة رويترز، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع يومي 17 و19 نيسان الحالي في جزيرة كابري الإيطالية، قال تاياني إن أي هجوم إسرائيلي على إيران من شأنه أن يؤدي فحسب إلى وضع مزيد من العقبات أمام استعادة الاستقرار في المنطقة.--(بترا)

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