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إيطاليا تجدد معارضتها لأي اجتياح إسرائيلي لرفح

4/15/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطوني تاياني، مجددا على أن بلاده تعارض بشدة أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار .


ووفقاً لـوكالة رويترز، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع يومي 17 و19 نيسان الحالي في جزيرة كابري الإيطالية، قال تاياني إن أي هجوم إسرائيلي على إيران من شأنه أن يؤدي فحسب إلى وضع مزيد من العقبات أمام استعادة الاستقرار في المنطقة.--(بترا)

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