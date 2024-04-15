إيطاليا تجدد معارضتها لأي اجتياح إسرائيلي لرفح

إيطاليا تجدد معارضتها لأي اجتياح إسرائيلي لرفح
التاريخ
4/15/2024 11:31:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطوني تاياني، مجددا على أن بلاده تعارض بشدة أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار
.
ووفقاً لـوكالة رويترز، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع يومي 17 و19 نيسان الحالي في جزيرة كابري الإيطالية، قال تاياني إن أي هجوم إسرائيلي على إيران من شأنه أن يؤدي فحسب إلى وضع مزيد من العقبات أمام استعادة الاستقرار في المنطقة.--(بترا)
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