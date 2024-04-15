شهيدان فلسطينيان برصاص مستوطنين جنوب نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استُشهد فلسطينيان، مساء الاثنين، متأثرَين بإصابتهما برصاص مستوطنين في خربة الطويل شرق بلدة عقربا، جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس بلدية عقربا، صلاح بني جابر، إنه "تبلّغ من الارتباط الفلسطيني باستشهاد مواطنين برصاص المستوطنين، خلال الهجوم على خربة الطويل".
وكان عدد من مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجموا فلسطينيين في وقت سابق من مساء اليوم في أثناء وجودهم في أرضهم في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص صوبهم، ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص أُعلن عن استشهادهما لاحقا، وثلاثة آخرين برضوض وكسور من جراء الاعتداء عليهم بالضرب.
وتحدّث شهود عن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف الفلسطيني من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى استُشهدا.-"وفا".
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