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شهيدان فلسطينيان برصاص مستوطنين جنوب نابلس

4/15/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استُشهد فلسطينيان، مساء الاثنين، متأثرَين بإصابتهما برصاص مستوطنين في خربة الطويل شرق بلدة عقربا، جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.


وقال رئيس بلدية عقربا، صلاح بني جابر، إنه "تبلّغ من الارتباط الفلسطيني باستشهاد مواطنين برصاص المستوطنين، خلال الهجوم على خربة الطويل".


وكان عدد من مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجموا فلسطينيين في وقت سابق من مساء اليوم في أثناء وجودهم في أرضهم في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص صوبهم، ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص أُعلن عن استشهادهما لاحقا، وثلاثة آخرين برضوض وكسور من جراء الاعتداء عليهم بالضرب.


وتحدّث شهود عن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف الفلسطيني من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى استُشهدا.-"وفا".

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