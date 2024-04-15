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أميركا: إيران لم تزودنا بأي معلومات قبل هجومها على إسرائيل.. ولا نسعى للتصعيد

4/15/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ان الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية إسرائيل.
وأضافت ان إيران أطلقت على إسرائيل أكثر من 110 صواريخ باليستية و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيّرة.
وأكدت ان "إيران لم تزودنا بأي معلومات قبل هجومها على إسرائيل".
وأشارت ان " إسرائيل ستقرر إن كانت سترد على الهجوم الإيراني لكننا لا نسعى للتصعيد".-(وكالات)

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