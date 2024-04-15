أميركا: إيران لم تزودنا بأي معلومات قبل هجومها على إسرائيل.. ولا نسعى للتصعيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ان الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية إسرائيل.
وأضافت ان إيران أطلقت على إسرائيل أكثر من 110 صواريخ باليستية و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيّرة.
وأكدت ان "إيران لم تزودنا بأي معلومات قبل هجومها على إسرائيل".
وأشارت ان " إسرائيل ستقرر إن كانت سترد على الهجوم الإيراني لكننا لا نسعى للتصعيد".-(وكالات)
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