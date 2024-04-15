Thursday, 18 April 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يمعن في جريمة التهجير القسري.. ويمنع عودة المهجرين بالتهديد

4/15/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استهداف جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين المهجرين قسرًا لدى محاولتهم العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها، وعلى نحو مباشر بالقذائف المدفعية والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، منهم نساء وأطفال، وإجبار البقية منهم على الرجوع إلى أماكن نزوحهم ومنعهم من العودة إلى مناطق سكناهم شمالي القطاع.
وقال الأورومتوسطي في بيان يوم امس، إن جيش الاحتلال ارتكب ما قد يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة العشرات منهم، والاستمرار في تنفيذ جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين وترسيخها، من خلال منع المدنيين النازحين قسرًا، بمن في ذلك نساء وأطفال، من العبور من وسط وجنوب قطاع غزة والعودة إلى مناطق سكناهم في مناطق الشمال.
وشدد، على أن الجرائم الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال، وبخاصة جريمة التهجير القسري، تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتندرج جميعها ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من ستة أشهر.
وأشار المرصد الحقوقي، إلى أن جيش الاحتلال استهدف خمسة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة وطفلة، وأصاب العشرات بجروح، فيما ما يزال آخرون في عداد المفقودين، وذلك أثناء محاولة آلاف النازحين في وسط وجنوب قطاع غزة اجتياز حاجز للجيش على الطريق الساحلي "شارع الرشيد" عن طريق جسر وادي غزة من أجل العودة إلى مناطق سكنهم.
ووثق الأورومتوسطي، شهادات متطابقة بشأن إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ورشاشات من الزوارق البحرية ورصاص حي، بما في ذلك عبر طائرات كواد كابتر، فضلًا عن القنابل المسيلة للدموع على نحو مباشر ومتعمد تجاه آلاف المدنيين لدى محاولتهم العودة.
وذكر نازحون أن أنباء ترددت على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماح جيش الاحتلال للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بشروط، إلا أنهم تفاجأوا باستهدافهم بشكل مباشر وعشوائي عند شارع "الرشيد" في طريق عودتهم إلى الشمال.
وقال محمد حبيب لفريق الأورومتوسطي، إنه حاول مع ابن عمه "نعيم إسماعيل حبيب" العودة إلى منازلهم في مدينة غزة عبر شارع "الرشيد" إلا أن جيش الاحتلال المتمركز قرب منطقة "منتجع البيدر" استهدفهما بإطلاق نار كثيف مع مئات آخرين من النازحين.
وأوضح حبيب، أنه بينما نجا بمعجزة من الاستهداف الصهيوني، استشهد ابن عمه جراء إصابته بعيارين ناريين في منطقتي الرأس والخاصرة جراء إطلاق الرصاص من مسيرة كواد كابتر، كما شاهد نحو 10 آخرين على الأقل أصيبوا في المنطقة ذاتها بشكل متزامن.
وأفاد حسن أحمد أبو معروف (55 عامًا)، بأنه وصل منطقة الميناء الجديد في شارع "الرشيد"، محاولًا مع مئات آخرين العودة إلى مناطق الشمال، غير أنه تم استهدافه بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابته بقدميه، لافتًا إلى ظل ينزف لمدة طويلة في منطقة إصابته قبل أن يتم انتشاله بسيارة إسعاف بصعوبة بالغة بفعل تواصل إطلاق النار في محيط المنطقة.
ورصد فريق الأورومتوسطي، ازدحام الطريق الساحلي في مناطق وسط قطاع غزة بشاحنات وحافلات ومركبات مختلفة الأحجام وعربات تجرها دواب تحمل الآلاف من النازحين قسرًا، في محاولة للعودة إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمالها قبل أن يمنعهم جيش الاحتلال من ذلك.
ولاحقًا، جرى رصد رجوع النازحين من منطقة "معبر نتساريم" إلى وسط وجنوب قطاع غزة جراء عدم تمكنهم من العودة والعبور إلى شمال قطاع غزة، فيما رصد فريق الأورومتوسطي، الذي كان متواجدًا هناك، نقل شهداء ومصابين جراء تعرضهم لإطلاق نار من جيش الاحتلال إثر اعتراضه طريق النازحين.
وقالت السيدة أم خالد حرب (45 عامًا)، إنها سمعت مع آخرين بأن جيش الاحتلال يسمح للنساء والأطفال بالعودة إلى مدينة غزة، ولدى وصولهم حاجزًا للجيش مشيًا على أقدامهم لأكثر من ساعتين، تعرضوا لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات وسط دوي انفجارات أثارت رعبهم وأجبرتهم على مغادرة المنطقة والنجاة بأنفسهم.
وقال خالد سعد (31 عامًا)، وهو نازح من مخيم جباليا للاجئين: "سمعنا أخبارًا عن عودة الناس إلى شمال غزة، ووجدنا الآلاف، لكن عندما وصلنا أطلقت الطائرات نيرانها علينا، وهناك شبان ونساء أصيبوا وكان يوجد عدد كبير من المصابين لا يعرف مصيرهم".
في المقابل، أكد جيش الاحتلال على إصراره على منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مدينة غزة وشمالها بدعوى أنها "منطقة حرب"، رغم توقف العمليات القتالية في معظم هذه المناطق.
ويقدر إجمالي عدد النازحين قسرًا في قطاع غزة بنحو مليوني شخص، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، مع اضطرار العائلات إلى النزوح مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، فيما يلجأ بعضهم إلى العيش في العراء وعلى الأرض حيث تتدفق مياه الصرف الصحي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (أي بعد 5 أيام من بدء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها ضد فلسطينيي قطاع غزة) تنفيذ أكبر حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون من سكان مدينة غزة وشمال القطاع، بإجبارهم على الانتقال إلى وسط وجنوبي القطاع، دون وجود مكان آمن يلجأون إليه، ودون أي ضمانات للسماح لهم بالعودة مستقبلًا، أو ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم.
وفي الأول من كانون الأول(ديسمبر) الماضي، وسع جيش الاحتلال أوامر الإخلاء غير القانونية في مناطق واسعة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ولاحقًا مناطق في وسط قطاع غزة للإخلاء باتجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.-(وكالات)

MENAFN15042024000072011014ID1108098311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث