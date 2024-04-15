Thursday, 18 April 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في استغلال التوتر بالمنطقة.. انتهاكات منظمات الهيكل المزعوم تزداد ضد الأقصى

4/15/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- في خضم التوتر المتصاعد بالمنطقة؛ تزداد انتهاكات ما يسمى منظمات "الهيكل"، المزعوم، ضد المسجد الأقصى المبارك، بدعوة أتباعها المتطرفين لاقتحامات جماعية واسعة لباحاته ومحاولة تقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي المزعوم، في اعتداء صارخ لحرمة المسجد واستغلال العدوان على غزة وما يجري بالساحة الإقليمية لتهويده والسيطرة عليه.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في أحياء مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين لساحاته، والتضييق على الفلسطينيين وعرقلة وصولهم للمسجد، بالتزامن مع قيامه بطرد عائلات فلسطينية كاملة من منازلها "بحي الشيخ جراح" المقدسيّ، في إطار مساعيها الدؤوبة لتهويد المدينة والسيطرة الكاملة عليها.
وعممت ما يسمى "إدارة جبل الهيكل"، المزعوم، دعواتها عبر منصات التواصل والمواقع المختلفة، لمطالبة أنصارها باقتحام المسجد الأقصى وتقديم قرابين "الفصح" داخل المسجد.
وفي وقت سابق من يوم أمس؛ اقتحم أكثر من 238 مستوطناً متطرفاً ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط إجراءات عسكرية صهيونية مشددة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.
وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية المزعومة للتضييق على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقلهم ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
في حين تُسهّل قوات الاحتلال اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ ازداد عنف المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة التي شهدت ارتقاء زهاء 59 مقدسيّاً وإصابة 172 آخرين برصاص قوات الاحتلال، واعتقال 1325، والحُكم على 155 منهم بالسجن الفعلي.
وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قراراً بالحبس المنزلي و68 قراراً بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر، كما هدمت 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام ما يسمى محكمة الصلح التابعة للاحتلال بإصدار قرار يقضي بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وأمهلت محكمة الاحتلال ثلاث عائلات فلسطينية حتى منتصف شهر يوليو (تموز) القادم لتنفيذ قرار الإخلاء من منازلها التي تعيش فيها منذ أكثر من 50 عاماً وتضم 17 فرداً، مع إمكانية الاعتراض عليه خلال شهرين، وذلك بعد صراعها في المحاكم لاثبات حقها منذ عام 2009.
وتدعي الجمعيات الاستيطانية المتطرفة ملكية الأرض المقام عليها العقارات الفلسطينية للأهالي في حي "كرم الجاعوني" بالشيخ جراح، وتم تسجيلها لهم عام 1972.
وتبلغ مساحة الأرض حوالي 19 دونماً، حيث تمكنت الجمعيات من السيطرة على بعض العقارات الفلسطينية خلال السنوات الماضية، فيما تخوض بقية العائلات الصراع في المحاكم لعدم مصادرة وسلب المنازل منها.
فيما يتواصل تصعيد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية باستشهاد الشاب الفلسطيني يزن اشتية أثناء مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال نابلس ومحاصرة بناية سكنية واستهداف سكانها، مما تسبب بوقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقد دارت المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، والتي أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.
وباستشهاد الشاب اشتية في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر الماضي)، إلى 465 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 4800 مصاب.
يتزامن ذلك مع استمرار حكومة الاحتلال بالتعنت تجاه جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى؛ وعدم التجاوب مع المقترح الجديد الذي قدمته حركة "حماس" للوسطاء ويتضمن ثلاث مراحل حتى عودة كافة الأسرى ورفع الحصار عن القطاع.
وبحسب الخطوط العريضة للمقترح، ففي المرحلة الأولى، التي ستستمر ستة أسابيع، سيوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال، وينسحب من مراكز المدن إلى المنطقة المحيطة بقطاع غزة ويسمح للنازحين بالعودة إلى الشمال.
وفي الوقت نفسه تقترح "حماس" أن تقوم بالبحث عن جميع الأسرى الإسرائيليين وجمع المعلومات عنهم، فيما ينسحب جيش الاحتلال، بالمرحلة الثانية، ومن ثم يبدأ تبادل الأسرى: لجميع النساء المدنيات، وكبار السن والجرحى، بحيث يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مقابل كل جندية سيتم إطلاق سراح 50، منهم 30 أسيراً محكوما مدى الحياة.
وفي الوقت نفسه، سيتم رفع العقوبات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وسيتم إعادة الجنود والرجال في سن الخدمة والجثث في المرحلة الثالثة، حيث سيتم رفع الحصار والبدء في إعادة إعمار القطاع.
وبالتزامن مع ذلك؛ قام رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بإرجاء موعد كان محدداً لاجتياح منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق وسائل إعلام الاحتلال.
ولفتت إلى أن "قرار التأجيل اُتخذ من قبل نتنياهو والقيادة السياسية في الأيام الأخيرة"، وزعمت أن جيش الاحتلال يواصل استعداداته للعملية العسكرية البرية في رفح، بدون أن يتضح حجم الهجوم بعد.
وقد أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفاً و729 شهيداً، وإصابة 76 ألفا و371 فلسطينياً، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
الى ذلك، في مشاهد قاسية ومؤلمة تم العثور على مقبرة جماعية لفلسطينيين دفنتهم قوات الاحتلال في باحة مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وعرضت وسائل اعلام صور جثث فلسطينيين أعدمتهم قوات الاحتلال حديثا، وكانوا يرتدون ملابس داخلية فقط.
واستخرجت الطواقم الطبية والدفاع المدني عددا من الجثامين التي كانت موجودة أسفل الركام، حيث تمكنوا من استخراج 9 جثث ويواصلون البحث عن جثث أخرى، رغم مخاوف من استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.
وقال أطباء وشهود عيان إن الفلسطينيين الذين عثر على جثامينهم أعدموا من قبل قوات الاحتلال، وإن بينهم جرحى تم التعرف عليهم من قبل عائلاتهم.
ويتم توثيق هذه الجريمة الصهيونية بعد أن أعلنت عنها وزارة الصحة وطواقم الدفاع المدني في غزة، رغم أن الاحتلال حاول إخفاء الجريمة.
وقد تحدث خبراء ومراقبون عن ضرورة تحرك النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقال للجزيرة الدكتور تريستينو مارينييلو أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول وعضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة -أمام المحكمة الجنائية- إن هذه القبور تتطلب تحقيقا فوريا من قبل منظمة دولية مستقلة، مؤكدا أنه في ظل الأدلة الدامغة التي ظهرت فإن المسؤولية تقع على عاتق الجنائية الدولية.
وكانت منظمات حقوقية دولية طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن استخدام جيش الاحتلال الجرافات لدفن مصابين فلسطينيين مدنيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

MENAFN15042024000072011014ID1108098310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث