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إعلام عبري: سلاح الجو أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران

4/15/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران، مشيرة إلى أن تل أبيب تخطط لـ"رد محدود".
وأوضحت هيئة البث أن "إسرائيل تخطط لهجوم محدود بشكل يسمح لإيران باحتوائه، وعدم الرد عليه، وبالتالي جر المنطقة إلى حرب شاملة".
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله: "سيكون هناك رد على الهجوم الإيراني، لكن السؤال يتعلق فقط بمتى وأين".
وأضافت القناة: "في إسرائيل يريدون الإبقاء على غزة ساحةً رئيسية ولا يريدون تحويلها إلى ساحة ثانوية من خلال التصعيد مع إيران". حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأشارت القناة إلى أن المسؤولين في إسرائيل "يرون ضرورة الرد لأن الحديث يدور عن تجاوز إيران الخط الأحمر، بإطلاقها للمرة الأولى صواريخ وطائرات مسيرة من أراضيها مباشرة تجاه إسرائيل".
ولم تتطرق "كان" لملامح الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تستبعد تنفيذ تل أبيب عمليات اغتيال في إيران، أو هجوم إلكتروني واسع النطاق.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".

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